MALA DŽEHVA I VUK MOB UHVAĆENI NA DELU! On ih je spazio usred studija, pa otišao u Zadrugu! NASTAO HAOS!

Teodora Džehverović i Vuk Mob nakon saradnje nisu ostali u dobrim odnosima. Kako se navodi, njihov poslednji susret bio je krajnje neprijatan. Bivši ljubavnici sreli su se u Kovilovu na jednoj dodeli nagrada. Sedeli su sto do stola, ali nisu se ni pozdravili.

"Teodora i Vuk imaju neke neraščišćene račune još otkako su bili ljubavnici. Nikad to nije bila prava veza, kombinacija im je potrajala tri dana, a nakon toga su se i posvađali, i to zbog Teodorine menadžerke, s kojom je Vuk takođe bio u šemi. Teodora od tada ne ponosi Vuka i kada je saznala da će i on primiti nagradu, od organizatora je zahtevala da promeni raspored sedenja jer ni u ludilu neće da bude za istim stolom s reperom. Njen uslov da bi uopšte došla bio je da ne budu čak ni blizu, u čemu su joj i udovoljili. Ali pošto su stigli u isto vreme, susret je bio neizbežan. I nerpijatan. Njih dvoje su samo prošli jedno pored drugog i seli svako za svoj sto, tako da su im se pogledi stalno susretali", rekao je Svetu izvor, pa dodao: "Teodora je ranije govorila Vuku kako mu je zahvalna za to što su snimili duet i da je zahvaljujući toj pesmi ona postala zapažena, pričala mu je kako to nikad neće zaboraviti, ali evo, sada je dobila amneziju."

Vuk Mob je na sve to i te kako imao šta da kaže.

"Naravno da se nisam pozdravio s Teodorom, mi nismo više u ljubavi. (smeh) Njen menadžment ima nešto protiv mene jer sam ih obe ostavio. Ljubomora radi svoje, menadžment puni Teodori glavu raznim glupostima, ali mene zapravo zabole uvo i za Teodoru i za menadžment i za celu tu situaciju. Javljali su mi ljudi koji su pomno pratili 'Zadrugu 1' kako je Tea priznala Luni da smo ona i ja bili u vezi, a kasnije je to porekla. Sve o tome možete pitati i Boru Santanu, on nas je zatekao na delu u mom studiju, od mene ništa više nećete čuti", zaključio je reper.

