KARLEUŠA KOPIRA CECINU ĆERKU! JK se sviđa stil Anastasije Ražnatović, ovo je mala od skandala morala odmah da IMA! (FOTO)

Jelena Karleuša važi za ikonu stila, koja pomno prati kako se oblače svetske zvezde, a odnedavno i Anastasija Ražnatović, ćerka njene ljute suparnice Svetlane Ceca Ražnatović.



Maloj od velikog skandala su se, po svemu sudeći, svidele minđuše koje je naslenica najveće balknske zvezde nosila u spotu za pesmu "Rane", pa se brže bolje potrudila da ih kupi.

Ali to nije sve! Trend velikih šnala umetnutih u zalizanu kosu aposlutni je hit u svetu, ali i našoj zemlji. Pre svih je u Srbiji ovaj akseosar prošetala upravo Cecina mezimica. Ona je početkom aprila imala slikanje povodom Uskrsa i tada je u kosu umetnula nekoliko šnala. I JK nije to propustila, ali je sa dva meseca zakašnjena i ona stavila šnale na svoju kratku frizuru. To su primetili i njihovu pratioci na društvenim mrežama.

- Da li mi se čini ili JK sve više "skida" Cecinu ćerku. Mala sori, ali kopiraš Anastasiju. Šta će na ovo reći srpska majka - samo su neki od komentara na Instagramu.



Inače, Karleuša je više puta dokazala da joj je uzor u karijeri bila Anastaijina mama Ceca. U prilog tome svedoče brojne fotografije na kojima JK kopira Ražnatovičkin imidž. Podsetimo, JK je za poslednji album uradila set fotografija na kojima je pokušala da kopira stil koji je 2004. za CD "Gore od ljubavi" imala Ceca. Godinu dana kasnije Svetlana je ponela dugačku braon haljinu dok je radila editorijal sa Dejanom Milićevicem za jedan nedeljnik, da bi Jelena istu tu toaletu obukla tek pre dve godine, o čemu su mediji tada brujali.

Iako poslednjih godina žustro demantuje kako ne pati što nije na Cecinom mestu, na početku karijere pop zvezda je isticala da joj Ražnatovićka idol. To se promenilo kad je Karleuša u jednoj emisiji izjavila kako su sve pevačice kurve, zbog čega je reagovao Cecin muž Željko Ražnatović Arkan.

- Karleuša mora da je bila pijana ili drogirana kad je to rekla - rekao je Ražnatović tada.

Nakon toga JK je Cecu i njenu decu uzela na zub. Jedino gde se sreću jesu sudnice. Spajaju ih mnoge tužbe i međusobna netrpeljivost.





JK brutalno prozvala kolegu

Bosanac je masni, brkati harmonikaš Jelena Karleuša ne bira reči u "Zvezdama Granda" kada njen kandidat ne prođe direktno u naredni krug. Ona često izvređa kolege iz žirija, ali i momke i devojke koji nisu u njenoj grupi. Tako je bilo i u subotu kada je njena Milica Čikarić izgubila u duelu s Kosmajcem, čiji je mentor Viki. Ona se obrušila na Bosanca čiji je glas presudio.

- Nisam ni sumnjala da će masni brkati harmonikaš glasati za malog krkana sa mokrim ručicama. Jer, Kosmajac je pevač za "Kod Krkele", sa stomačićem, da kuva kotlić i da peva ove seljačke pesme. Ovo su tako seljoberske pesme kojeg više nikog ne interesuju- urlala je JK i dodala:

- Bosanac, to što ti preferiraš ovakvu muziku to ne znači da treba da oštetiš brutalnu pevačicu. Snežana je posebna priča. Vi ste sa 60 plus preterali sa ovom seljačkom pričom koja više nikoga ne interesuje - zaključila je ona.

Ljiljana Stanišić

