VELIKI ROĐENDANSKI INTERVJU! CECA ZBOG ĆERKE NEĆE DA SLAVI 46! Evo zašto je baš ove godine tako: Folkerka objasnila sve BEZ DLAKE NA JEZIKU!

Svetlana Ceca Ražnatović danas, 14. juna, napunila je 46 godina, ali na iznenađenje mnogih ove godine pašće samo intimna proslava. Porodica i prijatelji jedini su koji su pozvani, a pevačica otkriva da je za to "kriva" njena ćerka Anastasija.

"Ja, u principu, uvek slavim rođendane. Ove godine sam odlučila da ne slavim, pošto smo se, onako, baš dobro proveli na Anastasijinom rođendanu. Ona je prolongirala svoj rođendan, pa se to nešto približilo, pa rekoh dobro smo se mi proveli, nema potrebe za mojim (smeh) Imam i neke poslovne obaveze, pa Bože zdravlja, za sledeću godinu ćemo lako", rekla je ona.

Na šta prvo pomislite kad su u pitanju želje i rođendani?

"Na porodicu."

Da li je bilo nekog iznenađenja tačno u ponoć?

"Bilo je, naravno. Od najbližih prijatelja, baš su me iznenadili. Ali, to je više privatno."

Šta se kod vas menja iz godine u godinu? Šta još jedna godina više menja u vašem životu?

"Ništa. Za mene su godine samo broj, najbitnije je kako se čovek oseća i kakvim životom živi."

foto: Dragana Udovičić

Pored svega što imate, šta biste sebi još poželeli?

"Prvenstveno zdravlja. One elementarne želje koje svaki čovek ima. Zdravlje - sebi, svojoj deci, porodici, najbližima. I to je to. Nemam ja neke velike želje, a kada su poslovne u pitanju, nikada ne planiram nešto na mnogo duge staze, nego kratkoročno."

S obzirom na to da je više nego ostvarena i kao pevačica i kao majka, sestra, ćerka, kao i na slavu i zavidnu karijeru koju je dostigla, mnoge je interesovalo postoji li nešto što nije ostvarila u svom životu.

"Čovek ceo život postavlja sebi ciljeve. Sve je pitanje ličnosti, da li postavlja preteške ili one koje su realne... Ali ja nikada nisam bila megaloman, tako da nekako mislim da su sve ostvarive", zaključila je Ceca.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Telegraf/Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir