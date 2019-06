SAMOZVANOJ DIVI PRETI ZATVOR DO 3 GODINE! Karleuša je pljuvala i psovala mrtvu majku, izazivala na TUČU... Stručnjaci o ZATVORSKOJ kazni koja preti za jezivi napad! (UZNEMIRUJUĆ VIDEO)

Jelena Karleuša fizički je napala, pljuvala i vređala našeg kolegu Vladimira Šporčića, koji ju je, vršeći radnu obavezu, slikao na javnom mestu. Zbog ovog incidenta on je podneo krivičnu prijavu Trećem osnovnom javnom tužilaštu zbog ugrožavanja sigurnosti.

Advokat Nikola Matić iz advokatske kancelarije Govedarica objašnjava koliku bi kaznu Karleuša mogla da dobije:

"Da bi postojalo krivično delo za ugrožavanje sigurnosti, neophodno je da se radi o pretnji da će se napasti na nečiji život ili telo, pri čemu je potrebno dokazati da se jedno lice zaista oseća ugroženo zbog toga, ali i da se sa objektivnog aspekta radi o pretnji koja je bila pogodna da izazove osećaj ugroženosti. Za ovo krivično delo zakonom je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine, a ukoliko je pretnja izazvala uznemirenje građana ili su pak nastupile druge teške posledice, zakon propisuje kaznu i do tri godine zatvora. Pored ovog krivičnog dela, koje se goni po službenoj dužnosti, pri takvom činjeničnom stanju se može raditi i o krivičnom delu uništenja i oštećenja tuđe stvari, gde se gonjenje preduzima po privatnoj tužbi i gde je propisana kazna zatvora do šest meseci, pri čemu vrednost same stvari i visina štete po zakonu diktira i veće zaprećene kazne", rekao nam je on.

Sa druge strane, psihijatar Jovan Marić osuđuje nasilničko ponašanje JK. On smatra da je njena poseta majčinom grobu normalna stvar i da nema razloga da oštro reaguje zbog slika s tog mesta.

"Ukoliko je dozvoljeno fotografisanje na javnom mestu kao što je groblje, onda je vaš fotograf u pravu. Gospođa je javna ličnost, a vi imate puno pravo da radite svoj posao. Ona ne može da mu zabrani paparaco snimke. Obilazak majčinog groba je normalna situacija koja kod publike može da izazove samo pozitivne reakcije jer su osećajne i tužne stvari plus. Obilaženje groba je nešto pozitivno i nema razloga da se to sankcioniše na takav način kao što je ona uradila. Osuđujem takvo ponašanje. Ona prva želi da se pojavljuje u medijima, ali možda je ljuta na pojedine ako su nešto negativno objavljivali svojevremeno. Da nije radila neke stvari, vi to ne biste ni objavljivali. Ne mogu da kažem da je luda, ali je ona mala od skandala. U stvari, ja mislim da nije mala, nego velika od skandala", rekao je psihijatar za Kurir.

Podsetimo, naš foto-reporter pevačicu je regularno fotografisao na javnom mestu, dok je obilazila grob svoje majke Divne Karleuše. Umesto da lepim tonom porazgovara s našim kolegom, ukoliko joj je to zasmetalo, ona je demonstrirala uličarsko ponašanje i pokazala svoje pravo lice.

Karleuša je svojim vozilom preprečila put autu u kojem je bila ekipa Kurira.

"Je*em li ti mrtvu mamu u pi*ku! Pi*ko jedna, pi*ko!" vikala je Karleuša na fotografa, koji je sedeo u automobilu, naginjući se kroz prozor, da bi ga zatim pljunula u lice.

"To ti je posao?! Lešinari! Ma, mamicu ti... M'rš", ponavljala je pevačica, a potom lupila šamar foto-reporteru.

"M'rš! Aj' napolje. Aj' da te prebijem kao pi*ku. 'Ajde da te prebijem kao pi*ku, bre!" pozivala ga je Jelena na tuču.

