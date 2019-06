PREKO SINA POKUŠAVA DA VRATI BIVŠEG?! Dara se pokajala pa bi da opet jede iz istog tanjira: Pevačica se smirila, više ne izlazi i BOGA MOLI SAMO JEDNO!

Dara Bubamara pokušava na sve načine da vrati bivšeg muža Milana Kesića. Navodno, pevačica se pokajala zbog eksplicitnog materijala koji je procurio u javnost, pa bi da opet proba ljubav sa bivšim suprugom, sa kojim je, kako sama ističe, u doličnim prijateljskim odnosima od kako su se razveli.

- Otkako su se razveli, Dara nikada nije više volela Milana nego sada. U braku su, kao i većina drugih parova, imali trzavice, svađe, nerazumevanje, a od kada su se zvanično razveli, počeli su da funkcionišu kao pravi prijatelji - ispričao je jedan od Darinih najbližih prijatelja i poslovnih saradnika.

- Milan je Dari oprostio sve. U početku, kada su njene porno fotografije isplivale u javnost, bio je povređen, osramoćen, ponižen... Brže bolje i sam je uplovio u novu romansu sa mlađom devojkom. Sa njom je bio izvesno vreme, putovao je, vodio je na more... Tada su Dara i on bili u veoma lošim odnosima. Međutim, vreme je učinilo svoje, a zajednički ciljevi i obaveze oko sina ponovo su ih spojili. U početku su se čuli i videli samo kako bi se dogovarali u vezi sa detetom, ali su onda shvatili da su ostrašćenost i ljutnja prošli i da mogu i treba da budu u dobrim odnosima - ispričao je izvor upućeni u celu priču.

Izvor je naveo da je upravo sin Kosta doprineo tome da se Milan i Dara ponovo zbliže.

- U početku, poruke koje su razmenjivali bile su isključivo u vezi sa sinom Kostom, ali u jednom trenutku i Dara i Milan su počeli da razmenjuju i poruke drugačijeg sadržaja. „Kako si?“, „Šta radiš“, „Da li ima nešto novo“, pisala bi Dara Milanu, a on bi joj uredno odgovarao. Dara preko Koste poručuje Milanu da ga još voli, ali i da bi volela da ponovo budu porodica. Sinu stalno govori da kaže tati da se mama promenila, da nikuda ne ide, ne izlazi, osim na svoje nastupe, da pati za njim. Ona se svim srcem nada da će se pomiriti. Veruje u to, a i on joj, kako mi je rekla, daje nadu - kaže izvor i dodaje da mu je sama Dara poverila da Milan nije imun na te priče.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs, Alo / Foto: Dragan Kadić

Kurir