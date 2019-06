JELENA KARLEUŠA JOŠ NIJE KAŽNJENA! Pljuvala je, psovala mrtvu majku, htela i da bije: Zašto ova divljakuša nije već u zatvoru?! A tek da čujete šta kažu NJENE KOLEGE! (UZNEMIRUJUĆI SNIMAK)

Jelena Karleuša, koja je pre dva dana brutalno napala foto-reportera Kurira Vladimira Šporčića, kog je uz salvu uvreda i psovki hvatala za gušu i lupila mu šamar, uskoro će zbog svog nasilničnog i bezobzirnog ispada biti pozvana na saslušanje u policiju.

Samozvana diva je, podsetimo, napala našeg fotografa revoltirana što ju je fotografisao dok je bila na Novom bežanijskom groblju. Čitav napad snimljen je kamerom i na njemu se jasno čuje i vidi Karleušino divljanje, zbog čega je Vladimir podneo krivičnu prijavu Trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu zbog ugrožavanja sigurnosti.

"Krivična prijava protiv Karleuše dostavljena je i zavedena u tužilaštvu u petak, a već naredne nedelje biće dodeljena nekom kolegi u rad. S obzirom na navode same prijave, kao i postojanje video-snimka incidenta koji je potom objavljen i u medijima, tužilaštvo će najverovatnije naložiti policiji da ispita sve navode prijave, odnosno najpre obavi informativne razgovore sa pevačicom i napadnutim novinarom", kazao je za Kurir portparol Trećeg osnovnog tužilaštva Ivan Marković i dodao:



"Kada policija obavi sve neophodne provere, predmet će na dalje postupanje biti vraćen tužilaštvu, koje će se potom izjasniti o svojim daljim koracima", kazao je on.

Podsetimo, Karleuša je svojim vozilom preprečila put autu u kom je sedela ekipa Kurira.

Počela je da preti i vređa, a potom i upotrebljava silu.

"Je*em li ti mrtvu mamu u pi*ku! Pi*ko jedna, pi*ko!" vikala je Karleuša na fotografa koji je sedeo u automobilu, naginjući se kroz prozor, da bi ga zatim pljunula u lice.

Jelena je zatim otišla do svojih kola ponavljajući: "Mamicu ti je*em", a onda se opet vratila do fotografa Kurira, koji je i dalje mirno sedeo u automobilu.



"Mamicu ti je*em", govorila je Karleuša, da bi joj Vladimir tek tada odgovorio da on samo radi svoj posao.



"To ti je posao?! Lešinari! Ma, mamicu ti... M'rš" ponavljala je pevačica, a potom lupila šamar foto-reporteru.

Opet je otišla do svog džipa i taman što je htela da sedne, vratila se i nastavila s huliganskim ponašanjem.



"Ti i dalje snimaš?!" ljutito je pitala Jelena i rukom razbila objektiv foto-aparata.

"Da, to mi je posao, a moram da imam i za sud", odgovorio joj je Vladimir.



"Mrš! Aj napolje. Aj da te prebijem kao pi*ku. Ajde da te prebijem kao pi*ku, bre", pozivala ga je Jelena na tuču.



"Ako imaš lovu, 'ajde", rekao joj je fotograf, misleći na sud i odbranu od napada.



Tada je fotograf napustio vozilo, a ona je počela da ga davi i pljuje.

Advokat Ivan Simić



Fotograf može zahtevati i naknadu za duševni bol!

"Eventualno, u ovim radnjama može se prepoznati delo nasilničko ponašanje iz stava 1 KZ, koji propisuje kaznu do tri godine zatvora za one koji grubim vređanjem, izazivanjem tuče ili drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrožavaju spokojstvo građana ili teže remete javni red i mir. Takođe, nevezano za krivičnu prijavu može se zahtevati naknada štete u građanskoj parnici zbog duševnih bolova, ali to je drugi oblik pravne zaštite."