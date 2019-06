NIJE HTELA MUŽU DA SE VRATI, PA JE ZVAO I DALJE ZAKONITU ŽENU NJENOG SADAŠNJEG DEČKA U POMOĆ! A tek da čujete šta joj je ponudio: Andreana Čekić zgrožena prevarama!

Andreana Čekić bez dlake na jeziku progovorila je zlostavljanju koje je preživela u braku. Ona se sada razvodi od Ivana Miladinovića i ne preza od toga da istakne šta ju je nateralo na takvu odluku.

"Psihičko zlostavljanje počelo je tako što me je sve češće ponižavao pred saradnicima, da bi mene napravio malom a sebe velikim. Više puta je rekao da pevam kao ku*ac kad ne pijem, pa me je terao da pijem kad radim i kad snimam pesme. Tom vređanju prisustvovali su moj prijatelj i autor Saša Lazić, takođe i Emir Đulović, i bili su zgranuti", kaže Andreana i dodaje:

"Vređao me je skoro svaki put posle svirki pred bendom. Kad god sam izašla s novom idejom, govorio je da ne znam ništa o poslu, da treba sve da prepustim njemu. Jednom sam bend zamolila da navežbaju pesmu 'Do mene je' jer mi se mnogo dopala i želela sam da je pevam na nastupima, ali on nije hteo da čuje jer ga je mrzelo. Rekao je da je bolje da iskopam još neku staru Šemsinu ili Draganinu pesmu. Jedino su je skinuli gitarista i bubnjar i pesma je postala megahit u mojoj izvedbi. Bio je protiv da snimim 'Cipele' sa Emirom jer Emir u to vreme nije bio toliko zastupljen u Srbiji."

Andreana je zatim otkrila da postoji više razloga zbog kojih je odlučila da se razvede.

"Razlog za naš razvod jeste to što nisam mogla da pređem preko prevara, podmuklog dopisivanja s drugim ženama, psihičkog terora koji sam pomenula, takmičenja sa mnom u poslu, kao ni preko činjenice da je sve to dovelo do toga da se ne volimo, što je glavni razlog. Mesecima posle moje odluke molio me je da se predomislim, da pokušamo ponovo, čak i onda kada sammu rekla da imam nekoga i da sam srećna u novoj vezi. Znao je da će finansijski prosperirati samo uz mene."

Ona je otkrila i detalje veze sa novim, oženjenim dečkom, pa dodala da joj se suprug sveti i preko njega.

"Pošto nisam želela da mu se vratim, proradila je sujeta, pa je odlučio da mi napravi pakao putem medija. Prvi korak bio je da predloži Markovoj još uvek zakonitoj supruzi da izjavi za medije da sam joj preotela muža. Obećao joj je pomoć i pružio prijateljsku ruku da zajedničkim snagama unište moju karijeru. Nažalost, ona ga je poslušala, pa je time započela lavinu lažnih izjava o Marku i meni. Ono što nije spomenula jeste to da su Marko i ona već dve godine u formalnom braku, da je on mnogo vezan za ćerkicu i da je samo zbog nje živeo u istom stanu s Marinom", ispričala je ona.

