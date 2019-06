RADU MANOJLOVIĆ ZAUSTAVILA POLICIJA U HRVATSKOJ: Pevačica dala gas, a kad je radar uhvatio pokušala da izbegne kaznu i doživela ŠOK!

Rada Manojlović ne koristi prednosti svog fizičkog izgleda samo na sceni već i kada je reč o vrućem asfaltu i brzoj vožnji.

"Ranije sam i kroz naseljeno mesto umela da preteram. Mladost, ludost! Međutim, otkad sam kupila bolji i brži auto, dajem gas samo kad negde kasnim", priznala je pevačica.

"Ne znam koliko sam para dala na kazne, ali sigurna sam da je cifra ogromna. Glava me zaboli kad mi stigne koverta. Čak za neke prekršaje nisam bila sigurna da sam ih napravila, ali u pisamcetu piše sve crno na belo", objasnila je.

"U poređenju sa Srbijom, gde radar sve beleži, u Hrvatskoj mi se ponekad posreći. Tamo se vazda jurim sa presretačima. Nekad se zanesem, zamislim i pritisnem papučicu za gas, ali to nije divljanje po putu, da se razumemo. Ne prekoračujem brzinu više od 50 kilometara na sat. Onda se samo ispred mene pojave presretači sa rotacijom i odmah znam šta me čeka. Kada me tamo zaustave, odmah znam da sam nešto uprskala. Probam da ih šarmiram, otpevam im nešto, ili im dam neki dinar da se okrepe, da popiju kafu ili neko pićence. Nekad mi to ne uspe, pa im ponudim i pare za ručak. Tako uspem da izbegnem kaznu. Dešava se da je prepolove, a ima i slučajeva kad me uopšte ne konstatuju. Kažu: "Rado, plati pa se klati i divljaj!", dodala je Rada.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Informer/Foto Kurir

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir