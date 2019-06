JEZIVO! MIKI ĐURIČIĆ JE U KUĆNOM PRITVORU ZBOG NASILJA: Sad ONA tvrdi da je bio NASILAN i prema sestri i majci! ŠOK!

Miki Đuričić izdržava uslovnu kaznu kućnog zatvora u Kupinovu, a ovom odlukom suda je zgranuta Saška Karan, njegova nekadašnja cimerka iz rijalitija "Zadruga".

"Razjareni, ćopavi vepar i monstrum Miki Đuričić je pokazao svoje pravo lice. Sada ispada da sam bila u pravu kada sam pričala da sam čula da je bio nasilan prema rođenoj sestri i pokojnoj majci", izjavila je Saška za Star.

"Taj degenerik je isto uradio i Ivanu Marinkoviću u jednom rijalitiju, pa prošle godine u "Zadruzi" Lepom Mići, a i na mene je nasrnuo.

"On ima problem sa svojim bolesnim mozgom", dodala je Karanova, ističući da je iz više izvora čula i da Đuričić navodno konzumira i zabranjene supstance.

"Opasan je po okolinu. Pa i njegov rođeni otac Mirko podržava ovo što je on uradio. Ni on čovek nije normalan, i njega treba smestiti u zatvor. To je njima izgleda sve genetski i nasledno".

