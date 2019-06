SUZANA NAPUSTILA BELU KUĆU! Posle šamara ničega se ne seća, pa ju je Zorica RASKRINKALA! Otkrila šta joj je Miki rekao u POVERENJU! (VIDEO)

Suzana Perović odbila da priča o fizičkom nasrtaju Mikija Đuričića na nju, a nije htela ni da kaže kako gleda na njihovu vezu, da li je to bila prava ljubav ili samo divljačka strast.

"Da li možemo da ne pričamo na tu temu o Mikiju i meni. Pričaćemo jednog dana. Mnogo mi je bolno. Ne mogu da pričam i ne želim da pričam. Ja ovde stavljam tačku i više neću odgovoriti ni na jedno pitanje", rekla je Suzana kroz suze a zatim napustila sto i otišla do sobe za rehabilitaciju, prošetala i vratila se.

Perovićeva je odbijala da odgovara na pitanja pod izgovorom da se ne seća o čemu su razgovarali pre nego što ju je udarilo, a onda je Zorica Marković odlučila da ih progovori.

"Ovo je stvarno za svaku osudu, svima nam je jasno. Neposredno pre nego što će se to desiti, Miki me je video i tražio mi cigaretu. Krenuo je sam da priča, a Suzana je prišla i rekla da će da ćuti. Rekao mi je: "Napuštamo oboje Zadrugu, čekamo razgovor sa produkcijom. Ovde ne možemo da funkcionišemo. Ako me voliš, odreći će se honorara, živećemo u Kupinovu, zaradiću ja pare. Došao sam zbog nje ovde, ja nju ne mogu da razumem ovde". Ja sam mu rekla da ja to ne bih tako, ali to je njihov izbor. Imala sam utisak kao da je on Suzani naredio i rekao da se pakuje! Pre cigarete, on je prošao kroz sobu i rekao da se spakuju stvari i da napuste Zadrugu zajedno. Onda se desilo to što se desilo, a Suzana se ne seća... Možda je ona odustala, možda nije htela!", rekla je Zorica.

Ni Lepi Mića nije ostao imun na sve ovo što je čuo, pa je i on ispričao kako je sve to izgledalo iz njegovog ugla i o čemu je on razgovarao sa Suzanom nakon incidenta.

"Ti si došla do mene i rekla mi da ti je Miki udario šamar. Onda sam zatekao Nadeždu u istom problemu! Pokušavala si da izađeš! Bila si svesna situacije koja se desila!", rekao je Lepi Mića.

"Suzana je sa mnom pričala razborito! Kako je vreme odmicalo, tražila je da ide kući! I Drvo mudrosti je pričalo sa njom, svi su pokušavali da je podignu! Posle je bilo pitanje gledalaca, ona nije želela da prisustvuje. Posle toga je ona sa mnom normalno pričala, znala je sve šta se desilo, ali nije govorila o tome!", rekao je za kraj Lepi Mića.

