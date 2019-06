ZORICA I LUKAS SU PALI OTKAD SU ME NAPUSTILI! Saša Popović za Kurir OTKRIO sve pikanterije za koje gledaoci NISU ZNALI! SUROVI VOĐA! (FOTO)

Saša Popović presrećan je jer je uspešno završena još jedna sezona "Zvezde Granda". Trinaesti ciklus po redu oborio je sve rekorde - bio je najgledaniji dosad.

Ali direktor "Granda" ne spava na lovorikama, već planira novine.



Hoće li sledeća sezona uspeti da nadmaši gledanost tek završene sezone "Zvezda Granda?"

- Mislim da hoće. Razmišljao sam o tome kako će ova godina proći, ali ovo mentorstvo pokazalo se kao uspešno i rejtinzi su pokazali da je ova sezona bila najinteresantnija. U ranijim sezonama najzanimljivije su bile svađe između članova žirija. Ovog put toga nije bilo, već dobrih i konstruktivnih rasprava, diskusija.



Marija Šerifović je rekla da će dobro razmisliti da li će u narednoj sezoni biti član žirija jer joj je naporno.

- Jeste, već je razmislila. Ostaje.



A zbog čega? Zato što je Džejla Ramović pobedila ili zato što ste je vi ubedili?

- Ne, ne, ne... Mi smo se još u petom ili šestom krugu dogovorili da svi ostaju. Nema razloga da izađe iz žirija. Pa je l' vi vidite da neki članovi žirija koji su ranije bili u javnosti više nisu toliko popularni i prisutni? Znaju to oni i sami.



Na koga tačno mislite?

- U svoje vreme bio je tu i pokojni Šaban Šaulić. Dok je bio u "Zvezdama Granda", to je bila jedna priča, a kad je otišao u ono drugo takmičenje, to više nije bilo to. Isto tako je bilo i sa Zoricom Brunclik. Setite se i Ace Lukasa. Ja njega mnogo volim, on je bio omiljeni član, ali on je odlučio da više ne bude tu i mislim da je pogrešio.



Da li se menja koncept šoua od naredne sezone?

- Menja se. U prvom krugu biće 15 ili 16 emisija. Njih šestoro ostaju u kapsuli i ne vide kandidate. Ne mogu više da uzmu one takmičare koje su već imali. I u svakoj emisiji imaćemo gosta, veliku zvezdu koja će moći da bude mentor jednom kandidatu.



Jeste li isprobali novu jahtu koju ste kupili?

- Ko vam je rekao da sam platio jahtu milion evra i da plaćam skipera 10.000 evra mesečno? Ja sam kupio brod koji vozim sam, ne plaćam nikome ništa. Sam ga održavam i sređujem. Nemam milion evra da dam za jahtu. Napišite da sam platio 250.000 evra. Položio sam nautički ispit u Rijeci i sam ga vozim.



Znači, Suzana nema brige kad se vozi s vama?

- Nema, ona je zadužena da podiže bokobrane i za pristajanje, da govori: "čekaj, levo, desno, udarićeš u ovo..."



Dakle, vi novac radije trošite na automobile?

- Ma, ne trošim ni na to. Najviše vozim "mercedes" iz 2007. godine. Dobro, imam i onaj BMW (smeh), ali i "smart" dosta često vozim. Ja sam malo dete kad su u pitanju ti skupi automobili, za razliku od nekih drugih ljudi.



Gde ćete ići na odmor?

- U Opatiju! Tamo imam stan i tamo je zaista prelepo.



Osećate li se bezbedno u Hrvatskoj?

- Istra kao da nije deo Hrvatske. Nikada nisam imao nijednu neprijatnost. Opatija je divna. Ispričaću vam jednu anegdotu iz tržnog centra u Beogradu. Prišle su mi majka i ćerka i zamolile me za slikanje. Dok je to trajalo, gospođa me je pitala: "Izvinite, Sale, je l' istina ovo što se piše, da ste kupili stan u Opatiji?" Ja kažem da jeste. A ona meni: "Jao, divno, baš se radujem. A gde je ta Opatija?" Ha, ha...



Planirate li neki koncert "Zvezda Granda"? Možda da to bude sa svim zvezdama koje su ponikle iz tog takmičenja?

- Pa, možda i napravim. To je bilo davno, poslednji koncert imali smo 2007. Ali to vam je dobra ideja. Eto, da i Kurir nešto dobro predloži!



Pohvalio bivšeg pulena

Da li vam je žao što ste se razišli s Milanom Stankovićem?

- Milan je super. Što se tiče njegove popularnosti, on je već bio zvezda posle prve emisije. Jednostavno, želeo je da izađe iz ovog takmičenja, da radi nešto drugačije nego ostali. Ne mogu da kažem da mi je žao jer je to njegova odluka. A da se to desilo obostrano, onda bih mogao da kažem da mi je žao. Želim mu sve najbolje i smatram da je vanserijski lik, možda i najspecifičniji koji je bio u ovom takmičenju.

Kuri.rs / Jelena Stuparušić - Ivan Ercegovčević/ Foto: Dragana Udovičić, Aleksandar Jovanović, Luka Šarac

Kurir