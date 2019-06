ANI KORAĆ UKRADEN TELEFON, A U NJEMU SVE SAMA GOLOTINJA: Trojku je snimala sa Filipom, ali to nije jedini EKSPLICITNI SNIMAK! Evo šta sad rade njeni prijatelji!

Ana Korać izgubila je svoj mobilni telefon, gde se navodno nalaze eksplicitne fotografije i snimak sa Filipom Mijatovim.

Prijatelji Koraćeve pokušavaju da se "dokopaju" telefona i ubeđeni su da je ukraden i hakovan. To su primetili kada su sumnjive radnje počele da se dešavaju na njenom Instagram profilu.

foto: Printscreen

"Odmah smo pozvali njen broj, zazvonio je, a zatim se isključio. Kontaktirali smo i sa produkcijom "Zadruge", ali su nam oni rekli da ga nije ostavila kod njih kad je ulazila. Tek tad smo se zbunili", kaže Anin prijatelj, koji je insistirao na anonimnosti.

"Ana u telefonu čuva i nekoliko seksi snimaka sa Minom Vrbaški, koji su nastali dok su živele zajedno. To, međutim, nije ništa u odnosu na po*niće koje je snimila sa nekoliko bivših momaka, a slala im je i klipove na kojima se zavodljivo uvija i pipka po telu. O prepiskama sa bogatim frajerima da ne pričam! Ma kad bi se to pojavilo u javnosti, bilo bi prava poslastica za sve", ističe sagovornik koji je zabrinut da je najstrašnije što može da se desi, to da ispliva snimak sa Mijatovim, a Ana tvrdi da nije bila u vezi sa njim.

foto: Printscreen

"Svašta smo mi radili. Imali smo trojku. Čak smo se i snimali dok smo vodili ljubav, ali ja takve stvari ne čuvam u telefonu", izjavio je biznismen iz Londona.

Kreator Saša Vidić tvrdi da Ana sve radi zbog popularnosti.

"Poznate ličnosti to rade namerno kako bi im porasla cena. Pošto su zaboravljene odavno, puštaju eksplicitne snimke i fotografije. Ovima iz rijalitija je jedino preostalo da slikaju m*ndžu, šta drugo", kaže poznati kreator.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Informer, Foto: Damir Dervišagić

Kurir