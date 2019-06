NIKOLA ROKVIĆ POSLAO JASNU PORUKU POSLE POBEDE DŽEJLE RAMOVIĆ U ZG: Kako vas, bre, nije sramota?? Jadno... A onda mu je Željko Samardžić džentlmenski odgovorio (FOTO)

Juče sam učestvovao u glasanju za novu “zvezdu granda”... Kada je trebalo da dam 12 poena, razmišljao sam se izmedju Milice Čikarić i Dzejle Ramović...Malu prednost sam dao Dzejli... Devojka je zasluženo pobedila, fantastičan vokal, ima sve predispozicije da bude zvezda! Senku na sve su bacile pojedine kolege... Ako meriš istim aršinima i daješ 12 poena Dzejli, ne možeš dati Milici 0 ili 1 poen... Kako vas bre nije sramota?? Jadno... Sa punim pravom vam je @karleusastar lepo objasnila ... Svim takmičarima želim mnogo sreće i uspeha i nemojte biti kao pojedini ...

