EKSKLUZIVNO ZA KURIR! ACA LUKAS ODGOVORIO DIREKTORU GRANDA: Popoviću, tvoj pad neće sprečiti ni sto Lukasa!

Aca Lukas odlučio je da odmah odgovori Saši Popoviću, koji je u jučerašnjem Kuriru izjavio da je popularnost bivših članova žirija "Zvezda Granda" opala otkako nisu na tom mestu.



Pevač je za naš list objasnio zašto je doneo odluku da napusti najgledaniji TV projekat, posebno ističući da više nije hteo da bude klovn direktora Granda, kao i da pad Saše Popovića niko ne može sprečiti.

foto: Dragana Udovičić, Aleksandar Jovanović, Luka Šarac

- To da smo pali Zorica i ja otkad smo napustili "Zvezde Granda" ja čujem prvi put. Za Zoricu ne znam, ali ja u poslednjih godinu dana, hvala bogu, nisam padao, iako je zimus bilo dosta ledenih dana. A ako sam pao u smislu napuštanja Popovića, dakle figurativno, u karijeri, zato što nisam više član žirija, onda moram da se zapitam gde se to manifestovalo. To što te neko poslovno napusti je ništa u odnosu na to kada te napusti osećaj za realnost. A i ja volim Popovića i mislim da je i on pogrešio što je dozvolio da ga isti napusti - počeo je Lukas i nastavio:

foto: Marina Lopičić

- Otišao sam iz žirija iz mnogo razloga, privatnih, poslovnih, ljudskih i međuljudskih, a najviše zbog besmisla u koji je otišla ova inače lepo zamišljena priča. Naime, hteo sam da svojim iskustvom i znanjem budem jedan od onih koji će selektovati buduće zvezde i velike pevače, a poslednjih godina prerastoh u glumca, komičara, da ne kažem klovna, zbog čijih bi gafova trebalo da se, između ostalih stvari, ova emisija gleda. Za razliku od nekih, nisam ušao u žiri da bih se podigao, pa zato nisam mogao ni da padnem. Nisam tamo sedeo zbog svoje popularnosti, jer sam tu i ušao kao ultrapopularan. Moj motiv je bio iskren i human, bez obzira na to što sam mnogim kandidatima otvoreno govorio da nisu talentovani, jer to zaista i nisu bili, ali sam za talente uvek bio najglasniji i najviše se za njih borio i hvalio ih. Dok nisam ukapirao da su ta deca potrošni materijal, a da smo mi glavni glumci, što me nijednog momenta nije zanimalo. Sve šale i gafove sam pravio spontano zarad dobrog raspoloženja i nijedan nije bio dogovoren - kaže Aca za Kurir.

foto: Printscreen Kurir

Lukas se dotakao i kolega iz žirija, jasno aludirajući da nema lepo mišljenje o svima njima.



- Tvrdim da "Zvezde Granda" nisu nikada bile nameštene, ali ako izuzmemo preveliko zalaganje pojedinih članova žirija za pojedine kandidate do mere radovanja kada pobede, većeg od sopstvenih velikih međunarodnih pobeda. Zašto tolika radost i iz kojih razloga, ne znam. Sve mi je postalo bljutavo, pogotovo kad smo baš za te pobednike ubrzo zaboravili i da su bili ovde. Popović je u pravu, žao mi je što sam napustio žiri, jer sam imao viši cilj, ali nisam ja pogrešio što sam otišao, nego Popović, koji je poslednjih godina pustio da mu odu ljudi čistog obraza, a napravio i ostavio, čast brojnim izuzecima, farsu i glupiranje pojedinaca koji očigledno imaju još kojekakve planove koji nisu vezani za karijere te dece, nego za sopstvene karijere, a bogami i finansije. U takvoj emisiji i formatu, bolje reći deformatu, ne želim da sedim jer nemam nikakve potrebe ni koristi - rekao je pevač i zaključio:

foto: Ana Paunković

- Ako sam ja pao, evo da se prijavim ako može za sledeću sezonu kao takmičar, pa da probam da ustanem. Hoću dva mentora: i Đorđa i Davida. Niste vi pali zato što sam ja otišao, nego zato što su ljudi polako počeli da kapiraju, jer nisam jedino ja pametan i video to, nego mnogi. I neće da gledaju cirkus žirija, a vide da su kandidati ozbiljni statisti i nebitni su. E, zato vi padate, a Lukas je otišao jer ne voli da pada, a vaš pad neće sprečiti ni sto Lukasa, ni Jelena, ni Davida, ni Golijata. Provaljeni ste! Pozdravljam one koji mi nedostaju - Viki, Ana i Bosanac.

Tvrdi da produkcija nije brinula o njima

"Grand" je kriv za Tanjine i Darkove probleme Aca se dotakao i pojedinih učesnika "Zvezda Granda" koji su, po njegovom mišljenju, mogli više da urade: foto: Printscreen/Instagram - Umesto kriminalno smešne rečenice koju je izgovorio Popović: "Setite se Ace Lukasa", ja bih pitao: Sećate li se i koliko vas prošlogodišnjeg pobednika, gde se trenutno nalazi i kako ide njegova vrtoglava karijera? Dečko nije loš, ali izlomi se ceo "Grand" da napravi od njega veliku zvezdu tako što sam i ja zaboravio kako se ono zvaše! Da znaju i hoće, mogli bi i od moje pokojne babe da naprave zvezdu. Treba deci dati menadžment i logistiku, a ne pilićare koji će na kvantitet skupljati po 200-300 evra od zarade "Zvezda Granda"! Inače, to bi bilo polovina! I što Tanja Savić danas nije druga Ceca, i što je Darko Lazić na*ebao u životu jer nikog nije bilo briga za njega, jer nije imao ozbiljan menadžment, i što jos nijedna zvezda "Granda" nije imala ozbiljniji koncert u Beogradu, nego se motaju po romskim svadbama i privatnim žurkama. Ima izuzetaka, procentualno zanemarljivih, koji su i postali popularni, ali tek onda kada su shvatili da treba da uzmu stvar u svoje ruke. Poput poslednjeg pobednika kog sam zapamtio, a on se zove Amar Gile.

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić, Ivan Ercegovčević, Foto: Aleksandar Jovanović, Luka Šarac

Kurir