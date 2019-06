JEDE ŠPAGETE, PIJE KOKTELE, NE IDE U TERETANU, A IZGLEDA KAO 1.000.000 DOLARA: Katarina Grujić priznala kako joj to polazi za rukom, a onda dala devojkama SAVET!

Katarina Grujić progovorila je o svom izgledu i otkrila da ne ide u teretanu da bi se zategla.

Pevačica često dobija komplimente da je jedna od najatraktivnijih, a kaže da ne treba težiti potpunom savršenstvu.

"U mom slučaju je pica, špagete, kokteli i to je to. Šalim se, ja volim da se sredim pred leto, ali nemam toliko vremena za treninge, već idem na neke posebne tretmane, tako da mislim da će mi to pomoći", rekla je Katarina u "Premijeri" i dodala:

"Znam i ja da nabacim par kilograma, svaka i zvezda ima neku nesavršenost kod sebe. Devojke treba da budu ono što jesu i prestanu da jure ka savršenstvu. Mislim i da treba devojke da koriste manje fotošopa i šminke."

