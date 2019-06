ODBILA JE BRILIJANTSKI PRSTEN PRED GOSTIMA! Svi su pričali o burnoj ljubavi Saše Popovića i folkerke, a danas se druži s njegovom ženom! Ali TO NIJE SVE!

Zlata Petrović i Saša Popović bili su u ljubavi pre 3 decenije koja je umalo krunisana brakom. Folkerka je direktoru Granda bacila brilijantski prsten, a taj događaj se i dan danas prepričava.

- Sale me je mnogo voleo, patio je dugo za mnom kad smo raskinuli... Zaprosio me je za rođendan. Izvadio je brilijantski prsten pred gostima, a ja sam se prepala i bacila mu ga u lice. Dokle je vredelo toliko je trajalo. Mi smo ostali prijatelji. Niko vam ne daje garanciju koliko ćete biti u ljubavi. Bilo nam je super, on je prepametan čovek, samo smo se našli u neko pogrešno vreme. Ja sam imala 27,28 godina, a već sam iza sebe imala jedan brak i sina. Mene je tad interesovalo da radim i bilo mi je baš glupo da uđem u jednu ozbiljnu vezu ili brak - ispričala je tada Zlata.

foto: Damir Dervišagić

Nastavak priče je još zanimljiviji. Naime, kako je Sašina supruga Suzana jednom prilikom ispričala, Zlata je zapravo njoj pomogla da se uda, jer je baš na njenoj svadbi uhvatila bidermajer, posle čega se jako brzo i udala.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, Informer/ Foto: Damir Dervišagić

Kurir