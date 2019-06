PROVALNIK UPAO U KUĆU CECE RAŽNATOVIĆ! Danima se krio u podrumu, a ponavaljao je JEZIVE REČI! NASTAO HAOS!

Svetlana Ceca Ražnatović doživela je neprijatnost kada je policija na Kipru uhapsila muškarca koji je provalo u kuću koja je u njenom vlasništvu.

Naime, pevačici je javljeno da je javnosti nepoznat muškarac upao u njenu kuću na Kipru. Naime, izvesni O.I. je ušetao kroz dvorište, ušao u vilu i nije nameravao da izađe. Kada je policija došla ponavljao je da je Ceca njegova žena.

- On je provalio u podrum Cecine kuće i tu je boravio nekoliko dana. Kada su komšije primetile da se po dvorištu šeta nepoznati čovek, odmah su pozvali policiju, koja je brzo ragovala. Izvesni O.I. se opirao policiji koja je došla da ga uhapsi. Kada su ga priveli, on je vikao: "Zašto me hapsite, ovo je moja žena!", aludarajući na Cecu - rekao je izvor.

- Oni koji su imali prilike da se sretnu sa njim kažu da je psihički bolesnik i da je zaljubljen u Cecu i da zato pokušava na sve načine da dođe do nje. Ovo nije prvi put da se ovakva stvar dešava sa istim čovekom. Prvi put kada je upao na posed na Kipru bio je uhapšen i deportovan za Srbiju, kao i sada, a po prijavi koja je podneta protiv njega, vodi se da boravi u Čukarici, a da je rođen u Sarajevu. Kada je drugi put provalio, uspeli su da ga izbace, ali se vratio i treći put. Svaki put on viče kako je Ceca njegova žena i kako on živi tu - preneo je izvor.

