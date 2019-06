MILICA TVRDI DA BI BRENI BILA BOLJA SNAJKA NEGO ŠTO JE PRIJA: Baba i deda jedva čekaju njenu svadbu, a tek da čujete POD KOJIM USLOVOM će ispratiti unuku u DRUGU KUĆU!

Milica Pavlović bez dlake na jeziku otkrila je da smatra da će, kada se bude udala, biti najbolja snajka te da će nju najviše voleti! Pevačicu spajaju sa brojnim lepotanima sa domaće javne scene, između ostalog i sa pevačem Stefanom Živojinovićem, ali ona ne menja svoje mišljenje što znači da potajno veruje da bi nju Brena volela više od Prije!

"Stefan Živojić je meni mnogo drag, mio, vaspitan. Nije ni čudo kad znamo iz kakve porodice dolazi, ko su mu roditelji i kakva je njihova slika u javnosti. Ništa manje ne može ni da se očekuje od njihove dece", ispričala je Milica za Svet, pa dodala: "Meni prijaju dobri ljudi, nasmejani, pozitivni, vedri, a on je takav. Mi se družimo i mnogo mi prija druženje s njim."

Šta bi ti falilo da posle Prijovićke postaneš druga Brenina snajka?

"Čija god da budem snajka, biću najbolja snajka i najviše će mene voleti. I samo mene."

Znači, bićeš Breni bolja od snajka od Prije?

"Ja sam rekla čija god snajka da budem biću najbolja i voleće me najviše od svih ostalih snaja koliko nas bude bilo već..."

Njeni baba i deda, za koje je izuzetno vezana, jedva čekaju da se ona uda.

"Moji baba i deda, koje volim najviše na svetu, naravno priželjkuju to, ali samo neka sve ide svojim tokom. Baš na dan kada sam ja promovisala svoj video oni su imali seosku slavu, a ja nisam mogla da budem s njima. To me je veoma rastužilo i potreslo jer smo mnogo vezani, a za njih je ta seoska slava veliki događaj."

Šta se dešava na tvom ljubavnom planu? Filip Krajinović?

"Ovo je već pitanje za njega. Neka se on izjasni jer ja ne znam šta bih više dodala na ovu temu. Pratim Filipov rad i dopada mi se kako se njegova karijera razvija. Mislim da je fin i vaspitan dečko."

foto: Printscreen/Pink

Osim ljubavi, Milica je u intervjuu govorila i o svom zdravstvenom stanju.

Imala si zdravstvene probleme, kako si sada?

"Nažalost, moji saradnici već su svima otkrili da sam ovih dana veoma loše, iako sam to vešto krila, sada moram da kažem da sam danima na infuziji i da baš zbog toga svuda kasnim. Znam da se peviči tako stalno vade, ali nisam neko ko laže, niti primam infuzije i vitamine pred nastupe, ja reagujem, što bi naš narod rekao, kada dođe voda do poda. Imala sam nenormalno visoku temperaturu tri dana zaredom. Moja je greška što dođem sa nastupa kasno, rano ustajem, slabo spavam, spremam nastupe… Samo je ovaj video-performans iziskivao mnogo rada, truda i odricanja i u radu i u montaži. U jednom trenutku telo je to moralo da mi naplati, cena koju sam platila zdravljem poslednjih dana nije nimalo jeftina, ali ne žalim jer na kraju se svako moje veliko zalaganje isplati."

Zašto svi govore da si veoma teška za saradnju? I Marina Tucaković žali se da si zahtevna...

"Tu njenu izjavu objavila sam na svom instastoriju, čak sam je i tagovala sa velikim mojim komentarom 'Pa nije valjda!', na šta mi je Marina odgovorila: 'Pa zato što je tako, šta da radimo kada je to stvarno tako. Ti nas jednostavno teraš da budemo bolji.' Bila ja naporna ili ne, bitan je samo onaj finalni proizvod koji je fenomenalan kada se spoji moja energija sa Marinom Tucaković. Mnogo sam joj zahvalna na tome, na svakoj pesmi koju mi je napisala, jer ta žena je vanserijski talenat."

Da li si pružila podršku svojoj drugarci Kristini Kockar pošto ponovo ima zdravstvene probleme?

"Ozbiljno? Ne, nisam čula. Sad sam se iskreno veoma zabrinula. Pozvaću je ovih dana da vidim o čemu se radi, ali znam da je ona jaka i da će se sve rešiti. Kija i ja smo bile u emisiji kod Ognjena Amidžića zajedno, izvele smo moju pesmu Tako mi i treba, naše energije se poklapaju. Mnogi su mislili da sam izabrala stranu, što nije tačno. Sa Kijom sam u super odnosima, kao i sa Slobom. On je bio nedavno na mom nastupu, mahnula sam mu sa scene. Isto tako planiram da i ja odem na njegove nastupe i da uživam jer znam da pravi vrhunsku atmosferu. Te njihove stvari – Kija, Luna, Sloba, rijaliti – mene ne ineresuju, ne pratim, nije je u mom opsegu interesovanja da se bavim tuđim privatnim stvarima."

foto: Damir Dervišagić

Darko Lazić i dalje vozi uprkos zabrani?

"Da se razumemo, ja ne znam ni kako je on živeo ni kako sada živi. Prosto sam izopštena iz tih stvari. Darka znam iz potpuno druge priče i veoma ga volim jer je borac. Cenim ga kao pevača i velikog radnika. Sad ima takvu hitčinu! Ponosna sam na njega. Kao Feniks se podigao iz pepela."

Zašto si prekinula druženje sa Draganom Mićalović?

"Nismo prekinule druženje, niti smo se udaljile, samo Dragana je dobila neke glumačke angažmane, pa ne možemo da se uklopimo zbog poslovnih obaveza."

foto: Dragana Udovičić

Na pitanje šta misli o haosu koji je nedavno zahvatio rijaliti, kada je Miki Đuričić diskvalifikovan zbog nasilnog ponašanja, Pavlovićeva je i te kako imala komentar.

"To je odlika nemoći. Najstrašnije osuđujem svako nasilje nad ženom! Ne mogu da se načudim da muškarac može ženu, koja je sama po konstituciji krho i nežnije biće od njega, da udari ili da se iživljava nad njom. Treba primeniti zakon."

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/Svet/Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

