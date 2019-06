SARA RELJIĆ PROGOVORILA O VEZI SA STANIJINIM BIVŠIM! Detaljno objasnila kako su ih spojili! ŠOK!

Saru Reljić pojedini mediji nedavno su povezali sa Vladimirom Tomovićem, bivšim dečkom aktuelne zadrugarke, starele Stanije Dobrojević. Ona je otkrila kako misli da se to dogodilo, pa istakla da njih dvoje uopšte nisu zajedno.

"Nismo se uopšte čuli. Nesrećnim slučajem sam mu ja poslala poruku, ali pored toga nismo, stvarno", počela je pevačica, pa nastavila: "Ja sam skontala posle da je to zato što smo mi bili u Crnoj Gori u isto vreme. Moj tata je u Crnoj Gori. Ja sam otišla kod mog tate da ga posetim, i svi su povezali da sam ja otišla kod njega (smeh) Eto, zato su nas povezali."

Kada su je upitali da li bi ga posetila ukoliko bi je pozvao, rekla je da bi ga zvala isključivo ukoliko bi pevala u Baru, pa joj nešto zatrebalo. Od Stanijinih komentara, pak, nimalo ne preza, jer smatra da ih neće ni biti.

foto: Printscreen/Instagram

Tokom prve sezone rijalitija, Sara je živela pod istim krovom sa Minom Vrbaški, koja je u drugoj sezoni javno priznala da se bavila najstarijim zanatom. Sara smatra da Mina nije pogrešila, te da je jasno da se kaje i šalje dobru poruku mladima van rijalitija.

foto: Ana Paunković

"Ona je jako mlada. Ona je jedna od retkih koji tamo ne 'prodaju' moral. Ona je rekla - bavila sam se time, ja se kajem zbog toga, što znači da šalje poruku deci napolju i svim mladim ljudima napolju da to nije dobra stvar. Mislim da je to lepo sa njene strane. Ona je to priznala i nije nikakav moral 'prodavala' kao, recimo... neki", nije odlazila u veće detalje ona.

Sara nije želela da razgovara dalje na ovu temu, iako je odavala utisak da mnogo zna. Jedino što je istakla za sam kraj priče je to da je sa Sanjom Stanković svakako "bila okej", te da će "o starletama, prostituisale se one ili ne, uvek kružiti šriče".

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen, Instagram printscreen

Kurir