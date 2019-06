SARA RELJIĆ SMUVALA STANIJINOG BIVŠEG? Pevačica priznala da li je u vezi sa Tomovićem!

Spekuliše se da su Sara Reljić i Vladimir Tomović "uplovili" u romansu, a priča je podgrejana zbog njene posete Crnoj gori.

Bivši dečko Stanije Dobrojević nije se oglašavao, ali je Sara priznala šta je prava istina.

"Nisam ni videla da se spekuliše to. Vladimir i ja smo se videli jednom u životu u emisiji "Ami dži šou" pre nekoliko meseci i to je to. Verovatno to pričaju zato što se pratimo na Instagramu i zato što je delio moju pesmu kad sam izbacila. U okej odnosima smo, ali nema ničega između nas", rekla je pevačica.

