MILICA PAVLOVIĆ NA METI POZNATOG KREATORA! Šta sve nije stavio na njen račun, a tek da čujete kako mu je ODGOVORILA!

Milica Pavlović u poslednje vreme ubira plodove svog uspešnog albuma, objavljenog pre šest meseci, s kojeg se izdvojilo nekoliko hitova. Puno radi, putuje po celom regionu i Evropi i, kako nam je rekla, uživa u tim zadovoljstvima. Međutim, postoji i ona druga, ružnija, strana njenog posla sačinjena od kritika, često i uvreda, od raznih ljudi kojima se ne dopada ono što određene zvezde rade.

Pavlovićeva je malo - malo pa na meti Saše Vidića, modnog kreatora i stilistte, poznatog po britkom jeziku. On je nedavno za Kurirov magazin Stars rekao da Milica glumi holivudsku zvezdu i ludilo, da je fotošopirana i da je dosadna sa pričom kako je sve sama stekla, pa smo sa tim pitanjem i započeli razgovorom sa njom.



"Meni je Vidić zaista simpatičan, ja njega poštujem i on se bavi svojim komentarisanjem na najbolji mogući način. Veliki aplauz za to. Srećna sam i zadovoljna svojim životom i uživam u svemu što radim. Pozdravljam ga ovom prilikom."

foto: Dragana Udovičić

Ne smetaju ti njegovi ružni komentari ili bilo čiji drugi?



"Ne, ne, zaista mi ne smeta to. Okružena sam dobrim, lepim i pametnim ljudima. A s druge strane, kao javna ličnost navikla sam na razne komentare, pa i ružne. Svaki čovek ima pravo da kaže šta želi, pa ne mogu se ja svakome dopasti. To nije nomalno. Pogrdni komentari me stvarno ne dotiču."



Oprobala si se kao autor tekstova. Hoćeš li nastaviti da pišeš i dalje?

"Moram da priznam da me je nekoliko kolega pitalo da im napišem tekstove za pesme. Ne mogu da kažem o kome se radi, ali i te kako su poznati i popularni. Ni sama nisam znala da će iz mene izleteti ti tekstovi, nisam ni znala da imam dara za pisanje. Mislila sam da su to samo moji švrakopisi. Ali, ko zna, možda jednog dana počnem više time da se bavim."



Hoće li ovo leto biti radno ili ćeš se konačno više odmarati?

"Biće radno, kao i prethodno. Ali uspeću da uhvatim nekoliko slobodnih dana da negde otputujem, mnogo volim da upoznajem različite kulture, uživam u tome. Imam takvo društvo da, kada znaju da nastupam negde u regionu, oni se organizuju i dođu da budu sa mnom. To je potpuno drugačiji osećaj, znam da nisam sama i sve je nekako lakše. Inače, meni prija sve što je mimo estradnih krugova."

Ponosna

Doživela sam da me Bugari kopiraju foto: Damir Dervišagić Bugari su obradili tvoju pesmu "Tako mi i treba". Jesi li ponosna na to? "Kako da ne. Uglavnom je bio slučaj da naši izvođači obrađuju strane pesme, pa i ja u svom opusu imam dve pesme, jedna je ruskog, a druga je turskog interpretatora. Ovaj put, doživeli smo da i neko nas kopira. Odmah da razjasnim, čula sam se sa svojim kompozitorom Fivosom, rekao mi je da je sve regularno plaćeno (smeh). On je napravio melodiju, ali ipak su i meni obavestili i pitali da li se slažem s tim."

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/M.B/Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir