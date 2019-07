DARKO LAZIĆ BRINE O POTOMSTVU: Dao 10.000 evra za čuvanje matičnih ćelija malog Alekseja!

Darko Lazić i njegova vanbračna supruga Marina Gagić odlučili su da zamrznu matične ćelije iz pupčane vrpce svog sina Alekseja, kojeg su prošle subote izveli iz porodilišta.



S obzirom na to da u Srbiji ne postoji ni javna ni privatna banka za čuvanje matičnih ćelija iz pupčanika, Darko je, kako Kurir saznaje, odlučio da banka matičnih ćelija njegovog sina bude u Švajcarskoj. On je za ovaj proces iskeširao 10.000 evra.

- Otkako je saznao da mu je još uvek nezvanična supruga ostala u drugom stanju, a to je bilo mesec dana nakon što je Darko doživeo tešku saobraćajnu nesreću, pevač je pored svog zdravstvenog stanja vodio računa i o budućnosti svog sina. Borio se da stane na noge, a pored problema koje je imao zbog teške saobraćajne nesreće koju je proživeo, najvažnije mu je bilo da obezbedi univerzalni potencijalni lek za dete - priča naš dobro obavešten izvor.

On kaže da je preko prijatelja stupio u kontakt s bolnicom koja je jedna od najboljih u Švajcarskoj za čuvanje matičnih ćelija.

- Darko je već prošao kroz taj proces kada mu se rodila ćerka Lorena, ali se i pored toga, on se do detalja raspitao o lečenju koja važi za terapiju budućnosti. Marina i Darko sjajno funkcionišu i odmah su se odlučili za jednu od najboljih bolnica u Cirihu. Nekoliko meseci pred porođaj su potpisali ugovor sa tom bankom, a nakon porođaja je taj proces i završen, pa su oboje mirni i spokojni i uživaju sa naslednikom - završava naš izvor.

Inače, u našoj zemlji se poslednjih godina gotovo sve zvezde odlučuju na zamrzavanje matičnih ćelija, pa samim tim Darko nije jedina javna ličnost u Srbiji koja je rešila da se ovim putem osigura svoje dete od bolesti. Glumac Nikola Kojo je u dogovoru sa suprugom takođe zamrznuo matične ćelije svojih bliznakinja, kao i njegove kolege Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković. Pevačice Seka Aleksić, Ivana Selakov Tijana Dapčević, Jelena Kostov, Mia Borisavljević, Nikolina Kovač su postupile na isti način.

Postupak čuvanja matičnih ćelija, inače, košta od 5.000 do 20.000 evra, u zavisnosti u kojoj se zemlji nalaze. Potencijal lečenja uz pomoć matičnih ćelija iz pupčanika se povećava iz dana u dan, a do sada se leči preko 80 različitih bolesti. Na ovaj način obezbeđuje se, između ostalog, lek za leukemiju, kancer, nasledne anemije, pa i metaboličke poremećaje.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Lazićem, ali on nije odgovarao na naše pozive.

Na meti Tviteraši opleli po pevaču

Strašno je što Darko pravi

razliku između ćerke i sina

Darko Lazić našao se na meti tviteraša zbog toga što je istakao da se više raduje muškom nasledniku nego ćerki. Ovakvi komentari pljuštali su na Tviteru:

- Strašno je što u 21. veku i dalje postoje roditelji kojima je "ćerka lepa vest, al' sin je nešto "posebno".

- Strašno je uopšte da roditelji prave razliku među svojom decom.

- Vole očevi ćerke, ali su sinovi ponos,

- Na kraju će od sina napraviti drugog sebe, a svi znamo da on nije baš i neki primer uzora- nizali su se ljutiti komentari jedan za drugim.

