ON JE SA POKOJNIM ŠABANOM SVIRAO SKORO POLA VEKA! Sa Zlatom je bio u kombinaciji, s Lepom na ruletu, a Cecu smatra SVOJIM REMEK-DELOM! Čuveni Kodić otkriva tajne sa estrade: Jedino NARKOMAN nisam bio!

Mirko Kodić je 40 godina svirao sa pokojnim Šabanom Šaulićem, a prisećajući se minulih dana, muzičar kaže da je vodio i te kako buran život.

"Život mi je bio jako buran. Jedino nisam bio narkoman. Sa Lepom Lukić sam igrao rulet, a voleo sam da popijem sa Šabanom i ostalim kolegama. Prestao sam da pijem sad."

foto: Damir Dervišagić

Kako ističe, tokom duge karijere najteže mu je bilo da po želji Šabanove porodice upravo on zasvira na sahrani kralja narodne muzike.

"U vreme kada sam upoznao Šabana, glavni u Jugoslaviji je bio Tito, pa iza njega Šaulić. Šaban me je jednom prilikom slušao i pitao da sviram sa njim, a ja od sreće samo što nisam pao u nesvest."

1 / 5 Foto: Vladimir Šporčić

"Najteže mi je bilo na prvom koncertu kad sam svirao sa njim jer sam imao tremu i strah, a drugi put kada sam na groblju dok su ga spuštali u grob svirao pesmu 'Ne plači dušo, ja ću ti doći'. On me je puno voleo, bio sam uz njega do poslednjeg dana, družili smo se četrdeset godina. Bio sam gost na njegovom koncertu, koji se zvao 'Još ovu noć', kao da je znao šta će da se desi."

foto: Ana Paunković

Sa ponosom istakao je kako mu je ćerkica Rebeka izuzetno muzikalna.

"Moji sinovi nikada nisu imali želju da me naslede, a ćerkica je muzikalna. Voli teške pesme, što mene jako raduje i za svoje godine ima veliki opus glasovnih mogućnosti. Takmičila se u 'Pinkovim zvezdicama", otkrio je on.

foto: Ana Paunković

Kako se navodi, on je bio prvi koji je uočio talenat Svetlane Cece Ražnatović.

"Ceca Ražnatović je moje remek-delo. Sreo sam je na moru u Utjehi, imala je petnaest godina i letovala je sa porodicom, a uveče po pola sata pevala. Doveo sam je u PGP, napravio kompozicije 'Ludo srce šta ti je' i 'Cvetak zanovetak'. Dan pre nego što je izašla ploča pobedila je na Festivalu Ilidža u Sarajevu, a za pet dana je postala najpopularnija pevačica u Jugoslaviji. Tu njenu i Breninu slavu neće više niko doživeti. Anastasija Ražnatović se odvojila od načina pevanja majke, što je jako teško, imati svoj put. Mislim da će postići veliki uspeh, sve to iz kuće izlazi", siguran je Mirko.

foto: Damir Dervišagić

Kodić kaže i da je svojevremeno imao brojne romanse sa pevačicama. Prema njegovim rečima, one su ga obožavale, ali on nije želeo da se oženi nijednom. Njegovo srce osvojila je supruga Silvija.

"Nisam želeo da se oženim pevačicom, trebala mi je moja harmonika, a prikolice mi ne trebaju. Zlata Petrović i ja smo i danas prijatelji, bili smo u kombinaciji nekoj, ali nikada nismo planirali brak", otkrio je on.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/Blic/Foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Kurir