MESECIMA SAM BIO SA NJIMA! Tačno znam kako će finalna nedelja da prođe: Ostalo je još 6 DANA do kraja rijalitija, a evo šta se dešava kad MOŽEŠ DA OPIPAŠ POBEDU!

Milan Milošević bio je učesnik "Zadruge" u protekloj sezoni, te vrlo dobro zna šta se dešava kad osvane prvi dan finalne nedelje u rijalitiju. Kako kaže, sad se sve menja i vrlo je moguće da će se za šest dana, koliko još šou traje, dogoditi mnogo toga neočekivanog.

"Shvatiš da si postao finalista, tako si blizu nagrade, pobede. Čak sam i ja pomislio da ću biti pobednik", pričao je on za "Premijeru", pa nastavio: "Onda daš sve od sebe, potrudiš se da uradiš sve što nisi proteklih deset meseci."

U ovoj sezoni, oprobao se kao voditelj u rijalitiju. Kako ističe, ta uloga mnogo mu je teže pala.

"Mnogo je zahtevnije biti voditelj, voditi priču sa njih 50, umiriti ih, nego biti učesnik i sedeti. Mislim je lakše biti učesnik. Plašio sam se da neću imati poštovanje njihovo, pitao sam se koji će vremenski period morati da prođu da dobijem njihovo poštovanje. Oni su mene gledali kao zadrugara jer su tu likovi koji su bili sa mnom 10 meseci prošle sezone. Mnogo će mi nedostajati", istakao je on.

foto: Printscreen

Takođe, Milan je otkrio i šta on kao voditelj radi za vreme reklama, ali i kako uspeva da isprati baš sva dešavanja u Beloj kući.

"Ja na reklamama izađem na pauzu, trčim u produkciju da vidim šta oni pričaju, jer oni tada kažu sve ono što je trebalo tokom pitanja (gledalaca). Ja ne mogu da pratim 24 sata, ali imam mamu koja to pomno prati", zaključio je on.

Inače, zbog bezbednosti svoje majke, pa i svoje, pokrenuo je nekoliko sudskih postupaka.

"Ja imam i nekoliko sudskih postupaka protiv ljudi koji su mi pretili na Instagramu, to su ozbiljne pretnje, pretili su mi ubistvom, da će ubiti mene, moju majku", objasnio je Milošević.

S druge strane, "Zadruga" mu je donela i dosta smeha. Kao primer, dao je "Aferu šerpa", kada nije mogao da se suzdrži pošto je Maja Marka Miljkovića ispolivala mlekom.

"Ja kao voditelj nisam mogao da se suzdržim, ja sam umro od smeha. To ne može ni na filmu da se napravi. On je tako lepo stao, ona mu stavila tu šerpu punu mleka, mleko mu se razlilo ravnomerno... to bi bila odlična reklama za mleko", ispričao je voditelj.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir