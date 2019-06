JA SAM NJEGA PREVARILA 2 PUTA, A ON MENE 55! Zavaravala sam se 7 GODINA i stvarno je vreme da se stavi tačka! Dragana Mitar nikad iskrenije o braku: Bio mi je neveran i kad sam BILA TRUDNA!

Dragana Mitar nikad iskrenije progovorila je o svom braku sa 20 godina starijim Sinišom Dragutinovićem i stvarima koje je pretrpela od njega. Kako kaže, velika je verovatnoća da su zbog velike ljubavi doživeli ovako bolan krah, te ističe da je sve oprostila, ali ne i zaboravila.

"Možda smo od velike ljubavi došli do ovoga. Istrpela sam neke stvari, da li je to sa suprotne strane bila neka ljubomora ili ljubav, ne znam. Oprostila sam, ali zaboravila nisam. Bile su razne svađe, rasprave, ali i ušuškanost i sigurnost, sve smo radili zajedno, sve to je eskaliralo. On je takav profil čoveka da nikad ne znaš na čemu si, ali ja to svrstavam pod 'krizu srednjih godina'. Kada sam upoznala muža, Siniša nije imao ništa", rekla je Dragana.

Bivša Modelsica zatim je otkrila i kako se Siniša stvarno ponašao prema njoj dok je bila trudna. Kako se navodi, i tada joj je bio neveran, što ju je veoma povredilo.

"Žena kada prevari je osuđena, a sve što sam uradila, uradila sam sebi. Ljudi su me primakli uz zid, ja probam da slažem, ali onda na kraju kažem istinu. Postoje neke stvari u trudnoći koje su me bolele, on me prevario. Ja sam se porodila, a muškarci tada koriste priliku da zadovolje potrebu na drugom mestu. Imala sam potrebu da se osvetim i uradim ono što je i on meni, da bi video kako je teško i strašno. Pokušavala sam da nađem beg. Ja sam njega prevarila 2 puta, a on mene 55 puta, posle 7 godina dosta sam se zavaravala. Vreme je da se stavi tačka i okrenemo nove listove."

