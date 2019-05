SINIŠA ME NAGOVARAO DA ODUSTANEM OD TUŽBE KAD ME BRUTALNO PRETUKAO: Dragana Mitar spremna je da se osveti mužu, više ne trpi PONIŽENJA!

Dragana Mitar je izašla iz rijalitija i saznala da je njen muž Siniša Dragutinović u porodični stan doveo drugu devojku.

Ona je rekla kako sa Sinišom ima 2 stana - u jednom Dragana živi sa sinom, a u drugom, koji je udaljen nekoliko zgrada, živi on sa novom devojkom.

"Zvao me je bravar da mi kaže da je od Siniše dobio naredbu da zameni bravu kako ne bih mogla da uđem u stan. Pretio mi je da će mi uzeti dete i da ću proći kao Ivana Stamenković Sindi", kaže Dragana Mitar koja kaže da njenog uskoro bivšeg muža najviše pogađa podela imovine, pa se trudi da sve što se vodi na njega prebaci na neko drugo ime.

"Prodao je moj i svoj automobil i kupio novi, koji hoće da prebaci na drugo ime", kaže ona i otkriva brutalne detalje iz njihovog braka:

"On me je u maju prošle godine brutalno pretukao! Prijavila sam ga policiji, ali me je kasnije ubedio da odustanem od tužbe. Međutim, ostao je zapisnik i trag o nasilju, koji mogu da aktiviram. Ne bojim se više ničega, imam podršku porodice i prijatelja. Neka uživa sa svojom novom devojkom, neka se razvede i bude slobodan da radi šta želi, ali mene niko više neće ponižavati i maltretirati."

