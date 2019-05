MUŽ HTEO I NJU I LJUBAVNICU! DRAGANA U VELIKO ISPOVESTI OTRKILA PRAVI RAZLOG RAZVODA: Muškarci odu i prepuste ženi decu i žive kao momci... NEĆU DA IZGUBIM GODINE!

Dragana Mitar je po izlasku iz rijalitija donela odluku da podnese zahtev za razvod braka.

Ono što je presudilo jeste činjenica da je njen muž Siniša imao, i dalje ima, ljubavnicu sa kojom se svuda javno pojavljivao i hvalio.

Dragana u ispovesti nakon izbacivanja iz Zadruge kaže da više nema snage da se bori za neke stvari, te da je tačka koju je stavila njena definitivna odluka.

"Možda sam nešto zaboravila, ali oprostila nisam nikad. I uglavnom mi zacakle oči, kao sada...", rekla je na početku, jedva zadržavajući suze.



"Iskreno, u Zadruzi sam postala dosta emotivnija i svaka stvar me rastuži. Ja sam, nekako, tu svoju priču iznela jer mi se godinama skupljalo. Čak nisam htela ni da pričam, ali kao da su me doveli do zida da prosto progovorim. Mnogo mi je bilo lakše što sam ispričala. Znam da me jedan deo ljudi podržava, jedan ne podržava. Znam da ima milion pitanja "zašto sam ja to trpela, zašto to tako, zašto to ovako"... Na neki način, možda, nadajući se da će nešto biti bolje, da će se nešto promeniti. Otkako imam dete njega stavljam na prvo, a sebe na drugo mesto. Trudim se da mi dete bude broj jedan. Muškarci danas odu i prepuste ženi decu, pa žive kao momci...", kaže Dragana.

foto: Printscreen, Printscreen/FB

"Ja sam, nekako, umetnička duša u nekom svom svetu, oduvek sam želela da se bavim medijima i komunikacijama, još dok sam studirala. Splet okolnosti, pa se desilo upoznavanje sa suprugom, brak, dete.. Pre nego što sam ušla u Zadrugu, mi smo imali godinu dana, možda čak i dve, tog turbulentnog odnosa. Bilo je dosta problema i sve se, negde, nakupilo. Ja sam mislila da sam eksplodirala i ovo je bio prvi put u životu da sam ja rekla: "Ja ulazim u Zadrugu, šta god ti mislio!". On je nekada kontradiktoran, nekada podrži, pa ne podrži. Nije u redu ovo što je radio. Ispričala sam šta se desilo u našem odnosu... Smatrala sam kada izađem iz Zadruge da ćemo popričati ili videti da je možda najbolje da se raziđemo, što i jeste u ovom trenutku", objašnjava i dalje potresena Dragana.

"To nije ispalo fer i korektno u smislu - šta god da sam ja ispričala, ja sam neke stvari i ublažila da bih njega zaštitila, jer kako god - on je otac mog deteta, ne mogu da mu poželim sve najgore, najlošije ipak bi to bilo strašno. U nekim stvarima sam zgrožena... - rekla je Dragana.

"Ja sam žena koja je sa njim krenula iz ljubavi, pravila to dete, iz ljubavi na sve načine pokušavala da ostanem sa njim, praštala mu... Ali, prosto, na silu ne mogu nikog da zadržim. E, onda je revolt iz mene bio takav da mu se osvetim, samo da vidi kakva je ta bol, jer očigledno nema predstavu kako je to kad te neko prevari, kad te neko izda, dok ne osetiš na svojoj koži", objasnila je Dragana.

"Mi žene se trudimo da budemo ravnopravne sa muškarcima. U ovom slučaju ja sam za sebe uradila loše, jer žena kada promeni nekoliko partnera ili šta god - to je loše, a muškarcima se uglavnom skida kapa i to je za njih uspeh. U ovom slučaju, to je moj neuspeh, što se tiče spolja. A što se tiče nečega unutra hranjenje ega, te neke boli, ja sam uspela jer sam uzvratila merom kakvom je on meni radio.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Telegraf/Foto Printscreen

Kurir