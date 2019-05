KAD BRAK BUDE BIO OKONČAN BIVŠA MODELSICA BIĆE TEŽA ZA 50.000 €! Mitrova za 3 dana podnosi papire za razvod: A Siniša se već POKAZAO! Evo šta će da joj POKLONI!

Dragana Mitar otkrila je da će papire za razvod od Siniše predati u sredu, a zatim i dodala da će njoj ostati skupoceni auto, koji joj je muž pazario dok je još bila u rijalitiju. U pitanju je BMW koji košta više od 50.000 evra.

Međutim, bivša Modelsica napominje da to nije ono najvrednije što joj je ostalo iz ove zajednice.

"Jeste, to je taj čuveni autić sa torte. Za sada se dobro pokazao. Barem je nešto ostalo, autić me lepo sluša. Meni su emocije malo bile pomešane unutra, sedam godina živeti sa nekim je navika. Od samog početka je bila ludačka ljubav. Najvrednije što mi je ostalo je naše dete, sin. Od svega ostalog materijalno to su stvari koje malo mogu da pomognu, a ljubav i poverenje daju sreću. Za mene su govorili da sam materijalista, ali baš daleko sam od toga. Sve je to prolazno", ispričala je Dragana.

foto: Printscreen/Facebook

Kurir.rs/Pink/Foto: Damir Dervišagić

Kurir