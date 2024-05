OTIŠLA U PODRUM, PA SE PRESTRAVILA: Ova DEVOJKA nije se nadala OVOM OTKRIĆU, ono što je zatekla ULILO JOJ JE STRAH U KOSTI (VIDEO)

Agent za nekretnine Džesika Lo podelila je TikTok video u kome je otkrila jezivu stvar u kući koju prodaje na Floridi, a video je brzo postao viralan.

"Neću lagati, u svim mojim godinama prodaje nekretnina, ovo mi se nikada nije desilo", priznala je, pre nego što je objasnila kako je naišla na tajnu prostoriju u spavaćoj sobi kuće izgrađene 1958. godine.

Iza drvenih vrata u spavaćoj sobi, otkrila je skrivena gvozdena vrata sa katancem koja vode do podzemne prostorije opremljene strujom, vodom i osušivačem vazduha.

"Čudno je jer nemamo mnogo podruma na Floridi. Ovo nije tipično", objasnila je, pre nego što je upitala svoje pratioce za njihova razmišljanja o svrsi tajne prostorije.

Spekulacije i teorije

Počele su da se javljaju različite teorije o funkciji skrivene prostorije. Neki su tvrdili da je to tamnica, dok su drugi šaljivo sugerisali da je izgrađena u slučaju zombi apokalipse. Ozbiljnije sugestije uključivale su to da je to sklonište od oluje ili bunker namenjen za upotrebu u slučaju nuklearne pretnje. Međutim, jedno pitanje je mučilo agenta.

"Ako ste ovo izgradili da biste se zaštitili od radijacije ili oluja, zašto biste napravili gvozdena vrata sa rešetkama", razmišljala je.

"Pozovite policiju ili siđite tamo sa UV lampom", sugerisali su neki od njenih pratilaca. Misteriozno otkriće je izazvalo talas radoznalosti i spekulacija, ostavljajući mnoge zaintrigirane enigmatičnom svrhom skrivene prostorije. Dok se istraživanje ove neobične osobenosti nastavlja, priča o kući na Floridi sa tajnom podzemnom prostorijom zarobljava maštu ljudi.

(Kurir.rs/SrećnaRepublika/J.M.)

