"ON JE EVROPSKI LEBRON DŽEJMS" Legendarni NBA igrač oduševljen Dončićem - Na putu je da postane velikan svih vremena!

Slovenački košarkaš Luka Dončić jedan je od najboljih u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu, već dugo godina dominira na parketima NBA lige a čuveni Pol Pirs ponovo je u čistom superlativu govorio o 25-godišnjem igraču.

Pirs tvrdi da je Dončić "evropski Lebron Džejms".

- Mislim da Luka stvara sopstveni stil igre. On je četiri puta bio Ol-NBA, mogao bi da osvoji šampionat ove godine. Na putu je da postane velikan svih vremena. Govorimo o jednom od pet do deset najboljih igrača koji je igrao ovu igru. Hoće li Luka stići tamo? Što se tiče brojeva, on stiže tamo - rekao je Pirs i potom dodao:

- Bird je osvojio tri uzastopna MVP-a, promenio je igru, naterao nas je da gledamo košarku. U svojoj drugoj godini... osvojio je prvenstvo, ko to radi? On je verovatno evropski Lebron Džejms zbog načina na koji može da postigne koš, načina na koji može da dodaje, načina na koji odbija i načina na koji kontroliše igru. Daću mu to, on je manje atletski Lebron - rekao je Pirs.

Podsetimo, u finalu Zapada NBA lige sastaće se Dalas i Minesota.

