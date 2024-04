Gradonačenik Bakić primio predstavnike Karate kluba „Spartak Enpi“

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se danas sa rukovodstvom, trenerima i takmičarima Karate kluba „Spartak Enpi“ povodom uspešnog nastupa predstavnika ovog kluba na Prvenstvu Evrope i Evropskom kupu za sve uzraste – u katama i borbama – pojedinačno i ekipno, održanom od 12. do 14. aprila u mađarskom gradu Debrecenu, u okviru Evropske Šotokan karate-do organizacije Ujedinjenih nacija. Obraćajući se medijima nakon prijema u Zelenoj sali Gradske kuće, gradonačelnik Bakić je rekao kako lokalna samouprava uvek ispunjava uspostavljena pravila da se za subotičke sportiste na osnovu dobrih rezultata u kvalitetnim takmičenjima organizuje prijem.

„Karatisti Karate kluba ’Spartak Enpi’ rezultatima koje ostvaruju na raznim takmičenjima jednostavno zaslužuju da se sastajemo sa njima, da pričamo, da ih pohvalimo, da im čestitamo za sve uspehe koje postižu. Najnovije i najlepšte vesti su nam stigle iz susednog Debrecena, gde su karatisti kluba ’Spartak Enpi’, koji su bili najbrojniji u sastavu reprezentacije Šotokan karate saveza Srbije, ponovo osvojili medalje, i to vredne. Među njima najistaknutiji su bili Milovan Bukilić, koji je na Prvenstvu Evrope osvojio dve zlatne i jednu bronzanu medalju, i Tadija Tadodorović, koji je osvojio zlatnu medalju, kao i ekipa kadeta koja se okitila bronzanom medaljom“, kazao je gradonačelnik Bakić.

Sve te medalje su, istakao je, potvrda dugoročnog, višegodišnjeg rada, uloženog truda i posvećenosti rukovodstva i trenerskog kadra Karate kluba „Spartak Enpi“.

„Za sve vreme svog postojanja, a to je ove godine 25. godina, ovaj klub je iznedrio veliki broj kvalitetnih sportista, zdravih i dobrih ljudi od kojih su neki, nakon prestanka takmičarske karijere, ostali u ovom klubu da svoje znanje prenose na mlađe uzraste. Među njima je, svakako, najistaknutiji Milan Poledica. Iskoristio bih ovu priliku da čestitam i rukovodstvu i trenerskom kadru Karate kluba ’Spartak Enpi’, posebno Miloradu Ćopiću, tvorcu svega ovoga. On svojom upornošću, svojim elanom i ogromnom energijom motiviše ove mlade takmičare da i oni jednog dana, pored dobrih rezultata, svoje znanje prenesu na mlađe kategorije“, naglasio je Bakić.

Naznačio je da se Karate klub „Spartak Enpi“, pored dobrih rezultata, pokazao i kao dobar organizator velikih međunarodnih takmičenja.

„Paralelno sa razvojem ovoga kluba, razvijalo se i jedno izuzetno takmičenje, a to je ’Super Enpi kup’. I lično sam se uverio kada sam na 25. Kupu zaredom bio prisutan i otvorio ga. Bila je to veličanstvena slika, jedan vrhunski i dobro organizovan događaj se velikim brojem mladih ljudi, sportista. Karate klubu ’Spartak Enpi’ želim da i u budućnosti nastavi sa dobrim rezultatima, a karatistima koji nisu zebeležili uspeh na ovom takmičenju želim da im to bude veliki motiv da se još bolje pripreme za neko naredno takmičenje“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Trener Milorad Ćopić se zahvalio gradonačelniku Stevanu Bakiću na, kako je rekao, maksimalnoj podršci radu Karate kluba „Spartak Enpi“.

„Saradnja našeg kluba i lokalne samouprave nikada nije bila ovako dobra i nadam se da će ostati takva i u narednom periodu. Zbog toga bih se još jednom zahvalio gradonačelniku Stevanu Bakiću“, rekao je Milorad Ćopić.

On je naglasio da Karate klub „Spartak Enpi“ krasi kontinuitet.

„Vrhunski rezultati nastavili su se i ove godine na Prvenstvu Evrope u Debrecenu u Mađaskoj. Ponosan sam na ono što su treneri odradili sa ovom decom. Teško je ponoviti rezultat, znamo svi da je lako osvojiti medalju ali je teško odbraniti i ponovo osvojiti, međutim ovi momci i devojke ostvaruju takve rezultate i ne treba se plašiti za budućnost našeg kluba“, naglasio je Milorad Ćopić.

Tadija Todorović, osvajač zlatne medalje, takođe se zahvalio Gradu Subotici na pomoći za odlazak na Prvenstvo Evrope u Debrecenu.

„Želim da istaknem i veoma težak rad koji se vidi po našim rezultatima. Već smo počeli sa pripremama za Svetsko prvenstvo u Beogradu i nadamo se da ćemo i tamo ostvariti ovakve rezultate“, rekao je Tadija Todorović.

