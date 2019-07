SARA RELJIĆ O LAŽNOM MORALU, HONORARU I SKUPIM KRPICAMA! Bivša zadrugarka progovorila o PROSTITUCIJI, žestoko brani Minu Vrbaški, a onda je pomenula Anu i Sanju!

Pevačica Sara Reljić podržala je Minu Vrbaški što je javno priznala da se bavila prostitucijom, jer nije, kako je rekla, prodavala lažni moral kao neke učesnice Zadruge.

"Mislim da je ona jako mlada i da je jedna od retkih koje ne prodaju moral. Rekla je "Bavila sam se time, kajem se zbog toga", što znači da šalje deci i svim mladima poruku da to nije dobra stvar. Mislim da je lepo sa njene strane što je to priznala, nije prodavala moral kao recimo neki", objasnila je Reljićeva i dodala da je čula razne priče o starletama.

"Ja ne znam da li je ovo što su pisale novine da li je istina ili ne, ali ja nisam bila u tim novinama, ja znam čime se ja bavim. Ne znam zašto su neki izašli u novinama, a neki nisu", rekla je pevačica.



"O starletama uvek kruže te priče i bile i nebile. To nije moja stvar, kružile su priče ali sam ja i dalje bila okej sa Sanjom. Priče su tipa: "Odakle Ani kola, odakle joj tolike pare za plastične operacije..." Nemam pojma, nisam upućena ko je njoj šta finansirao, ali sam čula: "Odakle njoj te stvari kada se ona ne bavi ni sa čim konkretnim", kaže Sara.

Kako Sara vredno radi i dobro zarađuje od honorara, pitali smo je da li od tog novca može sebi da priušti skupocene automobile i krpice kao Ana i Sanja.

"Ne, je ne kažem da ne zarađujem dobro. Zarađujem svarno onoliko koliko bi svaka osoba u mojim godinama bila zadovoljna da zarađuje. Takođe, nisam osoba koja fura besna kola i ne znam šta, nego jednostvano šta mi život da ja to uzmem. To nisu cifre koje bi pokrile tolika kola, markiranu odeću i sve to, tako da ne", iskrena je pevačica.

