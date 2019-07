ZADRUZI NIJE KRAJ ZA 5 DANA?! Svi će biti vezani za rijaliti naselje u Šimanovcima i kada se kamere isključe: Dušica Jakovljević OTKRILA TAJNI PLAN! ŠOK!

Voditeljka Dušica Jakovljević raduje se finalnoj večeri "Zadruge 2", ali i daljem radu na ovom projektu. Kako kaže, što se nje tiče može biti i "Zadruge 10" i sigurna je da će joj u pauzi do treće sezone sve i svi nedostajati.

Zadrugari su tokom današnjeg dana obavešteni da slobodno mogu i sa pakovanjem da počnu, a do proglašenja pobednika odvijaće se glasanje publike.

"Dragi zadrugari, podsećamo vas da su do subote uveče otvorene linije za glasanje i da gledaoci od tada glasaju za pobednika 'Zadruge 2'. U svakom trenutku od sada, pa do subote moguće je da ćemo napraviti presek glasova, zato je bitno da svi počnete sa pakovanjem. Nije ostalo mnogo vremena do prvog preseka, pa je važno da ne odugovlačite, već da odmah krenete sa pakovanjem", pročitao je pismo Velikog šefa Lepi Mića, a čitavo njegovo okruženje vrisnulo je od sreće.

Uzbuđena Dušica nije krila svoja osećanja.

"Sigurno će mi nedostajati sve. Ja znam da, ono, kada završim i dođem kući, kažem: 'Jao, ljudi, pa ovo je gotovo'. Međutim, imaćemo sigurno specijal emisije, kao prošle godine, tako da mislim da ću se još nekoliko dana nakon završetka 'Zadruge'... naravno, dan posle, 7. jula sledi intervju sa pobednikom i žurka. Nakon toga, ja bih volela sve da ih dočekam u studiju i pozdravim, i da malo uključimo gledaoce i njihova pitanja. Ne znam šta će od toga biti. Ja stvarno ne pitam u produkciji ništa šta je planirano i štra se dešava. Ja sam njima na raspolaganju i tu sam uvek, a onda ću otići na jednomesečni odmor. Zasluženi!" ispričala je voditeljka.

"Ali, jedva čekam i da se vratim. S obzirom da ne pitam nikada ni ko su kandidati za 'Zadrugu', odnosno ko će ući tek, jedva čekam, jer kažu da su ozbiljan kasting napravili", dodala je ona.

Nova sezona startuje u septembru, a ona bi se, kaže, rado pridružila učesnicima da nema privatnih obaveza.

"Ja sam rekla da generalno bih. Sad ne bih mogla, pošto vodim računa o svoje dvoje dece, oni kreću u školu, jako sam im potrebna sada, posebno dok su u osnovnoj školi.... Ne mogu i da vodim i da budem! Ko će onda da vodi?! Šalim se..." zaključila je Dušica.

