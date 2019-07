CECA ZATRAŽILA POMOĆ POLICIJE! MANIJAK SA KIPRA PROGANJA JE PO BEOGRADU: Uleteo u zgradu i tražio folk-divu, pa poručuje: "Svadba, Svetlana, ljubavi..." Ražnatovićeva u strahu od progonitelja

Svetlana Ceca Ražnatović poslednjih nedelju dana prolazi kroz pravu agoniju i to zbog fana koji je neprestano proganja.

Podsetimo, najvećoj balkanskoj zvezdi je izvesni O. L. (puno ime i prezime poznato našoj redakciji) upao u kuću na Kipru, zbog čega je intervenisala tamošnja policija.

Dok ga je uniformisano lice privodilo, on je vikao na sav glas:

"Zašto me hapsite, ovo je kuća moje žene!", aludirajući na Cecu.

Organi reda su shvatili s kim imaju posla, pa su ga odmah deportovali za Srbiju, gde je nastavio da proganja Ražnatovićevu.

Naime, kako Kurir saznaje, čim je sleteo, on je otišao pravo u crkveni dom kod Hrama Svetog Save i tamo tražio folk zvezdu.

"Sve se odigralo usred bela dana, neočekivano. Bilo je neprijatno i uznemiravajuće. Nepoznati čovek je uleteo u zgradu i počeo da viče kako je Ceca njegova žena, da je on voli i tražio je da je vidi. Obezbeđenje je pokušalo na lep način da mu objasni da pevačica nije u zgradi, da se on nalazi u prostorijama crkve i zamolili su ga da ne viče. Međutim, on se nije obazirao na to nego je bio nasilan i agresivan. Ljudi su videli da imaju posla sa psihički nestabilnom osobom i izbacili su ga iz zgrade", priča dobro obavešten izvor.

Prema našim saznanjima, O. L. nije se više vraćao u zgradu, ali je protiv njega podneta krivična prijava. U pitanju je građanin Srbije koji je rođen u Sarajevu. Oni koji su imali prilike da se sretnu sa njim kažu da je psihički bolesnik i da je zaljubljen u Cecu i da zato pokušava na sve načine da dođe do nje. Ovo nije prvi put da se ovakva stvar dešava sa istim čovekom. Tri puta je upao u pevačicinu kuću na Kipru i svaki put viče da je Ceca njegova žena i kako on živi u toj vili.

Da je zaista opterećen najvećom balkanskom zvezdom, najbolje pokazuje njegov profil na društvenoj mreži Instagram. O. L. na svom nalogu objavljuje fotografije folk dive uz poruke da je jako želi, voli i da sprema svadbu. On je nedavno objavio i fotografiju na kojoj je napisao da se nalazi u Aja Napi, uz poruku:

"Želim te, Ceki, tako te ludo želim", a zatim dodao: "Svadba, Svetlana, ljubavi."

Ovim povodom pozvali smo Ražnatovićevu, koja je potvrdila naša saznanja.



"Da, čula sam šta se dogodilo i to nije nimalo prijatno. Ta vest me je veoma potresla. Osećam se ugroženom, ali verujem da će se situacija smiriti i da će taj čovek shvatiti da je neprimereno to što radi", rekla je kratko folk zvezda.

Otišla iz Srbije Odmara se u Aja Napi foto: Screenshot Ceca Ražnatović otputovala je na Kipar da se odmori. Pevačica koja u avgustu započinje turneju po zemlji i svetu otišla je na ostrvo koje je za nju prava oaza mira i gde puni baterije.

"Imam komšije Irance, Kiprane i Ruse s kojima imam sjajan odnos. To su ostvareni ljudi kojima ništa ne znači moja slava u Srbiji. U Aja Napi je predivno leto, a prija mi i da odem tamo kad u Srbiji zahladni. Dragocen mi je mir koji imam u mojoj drugoj kući", rekla je jednom prilikom Ceca.

