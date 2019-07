DUŠICA JAKOVLJEVIĆ NI OKA NIJE SKLOPILA! A najgore tek sledi! Nastao je opšti HAOS!

Ljuba Pantović i Lazar Jeremić odlukom publike napustili trku za glavnu nagradu "Zadruge 2", na samom početku finalne nedelje. Voditeljka Dušica Jakovljević, sa druge strane, već ne može da spava od uzbuđenja i jedva čeka proglašenje pobednika.

"Inače sam u šestoj brzini, sad sam ubacila u neku desetu (smeh). Sad kad sam došla u šminkernicu, kažu mi: 'Ajde smiri se', ali ja ne mogu. Posle sinoćne emisije sam otišla u prodavnicu, kupila sve za doručak, onda sam došla kući, spremila se za spavanje, tu je već bilo oko šest ujutru i onda još sat vremena nisam mogla da se uspavam. Nekako, osećam uzbuđenje. Nemam tremu nikada i jedva čekam taj 6. jul kada će biti finale 'Zadruge'. Što se mene tiče sve je pripremljeno, ja sam pripremljena, haljina je pripremljena i čekamo. Jedva čekam da podignem ruku nekome i proglasim ga pobednikom", ispričala je ona.

Po prvi put, ona je otkrila šta je prema njenom mišljenju obeležilo ovu sezonu rijalitija.

"Sve gledam kroz neku psihološku i sociološku prizmu. Kada je reč o samim učesnicima, mislim da je ovu sezonu obeležila ta čovekova potreba da u takvim uslovima, gde nemaš svojih prijatelja, nađeš nekog svog i da se to održi. Mislim da sve moguće situacije na koje možemo da pomislimo i koje mogu da se dogode jednoj osobi, eto dogodile su se u ovoj sezoni. Kažu da je nemoguće obraditi sve teme u jednom serijalu, a ja baš mislim da smo u tome uspeli - od najboljih prijateljstava, ljubavi koje se rode iz prijateljstva, veze koje se dogode na prvi pogled ili tinjaju, do nažalost stuacija kada smo mogli da vidimo kako se ponaša žena koja voli, a koja je žrtva nasilja. To je sve podiglo veliku prašinu. U suštini, dogodilo se sve ono što se događa svakom čoveku u realnom svetu. Mislim da je onaj koji je pažljivo gledao 'Zadrugu' od 6. septembra pa evo do samog kraja, dobio odličnu lekciju o životu", objasnila je voditeljka.

Od zadrugara u finalnoj nedelji očekuje i više nego do sada, napominjući da je sve moguće.

"Očekujem haos. Kod nekih će, posle nekoliko dana zatišja, biti ozbiljnih buđenja. Mislim da će se boriti za što veću minutažu i to je njihovo legitimno pravo. To može da se tumači i kao manipulacija svojim okruženjem i gledaocima, ali svako se bori za mesto pod suncem, uglavnom su svi finalisti tu već deset meseci, neki su ubačeni naknadno. Svako od njih je zaslužio da osvoji neku nagradu, nije im lako. Tako da biće svega", zaključila je Dušica.

