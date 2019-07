ČIM ODSLUŽI KAZNU ZBOG PREBIJANJA ŽENA, ZAPOČINJE NOVI ŽIVOT PREKO BARE?! Ocrnjeni pčelar spreman je da se odrekne SVEGA: Evo gde planira da ZAPALI ZAUVEK!

Miki Đuričić zaradio je jednogodišnju kaznu kućnog pritvora, pošto je naočigled cele Srbije u "Zadruzi 2" ošamario Suzanu Perović, pa Nadeždu Biljić izudarao drvenom štakom. Trenutno, dane sa nanogicom provodi aktivno razmišljajući o svojoj budućnosti, a kako se navodi, planira da "požne život iz početka" u Kanadi, kod jednog svog prijatelja.

"Sada imam vremena da razmišljam. Gde sam grešio i zašto. Planiram da vanredno završim za kuvara, da dobijem diplomu i zauvek zapalim iz Srbije. Moj prijatelj živi u Kanadi i nagovara me da otvorimo restoran, tako da kada odslužim ovu kaznu, selim se tamo. Hoću da počnem sve iz početka. Ovde sam nagrđen i ocrnjen, tako da nemam šta više da tražim u ovoj zemlji."

Na pitanje da li smatra da je nepravedno osuđen, odgovorio je:

"Ne. Jesam udario Suzanu i Nadeždu, zbog toga treba da snosim posledice. Napravio sam grešku i sada je plaćam. Krivo mi je što je sve tako ispalo i jako se kajem zbog toga. U 'Zadruzi' sam shvatio da nisam zaljubljen u nju, nego u idealnu sliku koju sam stvorio o njoj. Sklopile su mi se kockice i pao mi je mrak na oči. Pukao sam i nasrnuo na nju. Naravno, to i dalje ne opravdava moje postupke", a onda je i nastavio:

"Kada sam Suzani lupio šamar krenuo sam ka kapiji da izađem iz rijalitija. Nadežda je mene prva udarila, ali to sad nema veze. Dostojanstveno ću odslužiti svoju kaznu i onda odoh zauvek iz Srbije", zaključio je on.

foto: Printscreen

Potom, kako se dalje navodi, otkrio je da li i posle svega voli Suzanu.

"Emocije ne mogu da se ugase preko noći. Ja sam u nju bio zaljubljen godinama. Zbog toga sam doživeo emotivni šok i gorčinu kada sam shvatio da sve ono za šta sam se borio i u šta sam verovao zapravo nije bilo ono pravo", ispričao je Miki, a zatim i progovorio o novcu koji je zarađivao u "Pinku", napominjući da mu novac zapravo nikada nije bio bitan.

foto: Printscreen

"Tamo sam bio zaposlen duže od godinu dana. Lepu platu sam dobijao, super uslovi su bili, ali 30. juna mi je stiglo obaveštenje o prekidu radnog odnosa. Trebalo je od septembra da počnem da vodim emisiju o kulinarstvu ili poljoprivredi. Sada je to sve palo u vodu. Napravio sam s*anje i sada zbog toga ispaštam. Meni pare nikad nisu bile bitne. Ja sam se u rijaliti vratio sa povređenom nogom jer me je Suzana dozivala. Produkciji sam rekao da mi ne treba ni honorar ni nagrada, samo sam želeo da budem pored nje. Sve sam stavio na kocku zbog toga i nije mi žao. Imam svoj štek za crne dane, kad zaškripi, i tata Mirko je tu. Nećemo crći od gladi, to je sigurno."

Dane sa nanogicom provodi, kako kaže, mirno.

"Gledam filmove, sportske događaje, čitam knjige, kuvam. Ne šetam se po selu, da me ne bi zagledali svi i zapitkivali gluposti, izađem jedino u dvorište. Imam tih sat vremena slobodno za šetnju", objasnio je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Informer/Foto: Printscreen

Kurir