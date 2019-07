UMESTO NA SALAŠ, JA ODAVDE IDEM NA SUD! JE*EM TI ŽIVOT! Posle velike rijaliti drame i jakog šamara, Suzana se izjadala Marku Miljkoviću: Plaši je SAMO JEDNO! (VIDEO)

Miki Đuričić napravio je veliku dramu u "Zadruzi 2", kada je po povratku u rijaliti ošamario Suzanu Perović, a zatim i drvenom štakom izudarao Nadeždu Biljić. Nasilni pčelar je odmah popio diskvalifikaciju, pa i kažnjen od strane nadležnih organa, a u Suzaninom životu sve se promenilo. Tokom današnjeg dana, jadala se Marku Miljkoviću, još uvek vidno potresena povodom čitave situacije.

Takođe, kako je priznala, ona još uvek nije spremna da pogleda snimak šamara.

"Onaj dan kad je on izašao, isto sam imala agoniju, pitanja... Ova odavde, ova odavde, ti ovo, ti ono, a ja sama. Ostajem sama, svaki put. Sve moram da ispričam sama. Svi su videli šta se desilo i svi su se zgrozili na to. Ja to nisam videla i ne želim da vidim, ali su svi rekli da je strašno. Ova Luna, vidim da devojka plače i zamisli da ja ustanem i izrešetam je, to nije ljudski", pričala je ona.

"Svi znaju šta se desilo, ali bi voleli da dođu do neke pravde, da otkriju šta se tu pričalo. Koga boli uvo, desila se katastrofa. Svako mora da ima razlog zbog čega se ponaša tako... Ili nema emocije, ili su mu pare pojele mozak, ili je ljudožder", odgovorio joj je Marko.

