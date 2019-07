ŠOK INTERVJU! NADA TOPČAGIĆ PROKLELA KOLEGU ZBOG 500 €: Marinko neće moći mirno da umre, setiće me se kada DUŠU BUDE ISPUŠTAO! A za ove poznate muškarce NIKOME nije pričala!

Folk pevačica Nada Topčagić poznata je po ekstravagantnom stajlingu,

neobuzdanoj energiji i dobroj atmosferi koju pravi gde god se pojavi, ali i po tome da nema dlake na jeziku.

Nada je otvoreno priznala zbog čega nikada neće pomiriti sa Marinkom Rokvićem, zašto je odbila svaki poziv da uđe u rijaliti i anegdote koje je doživela sa holivudskom zvezdom Donaldom Saterlendom.

Nedavno su slavili Erdoganov pad uz vašu pesmu "Jutro je". Pratite li politiku i da li biste pevali nekoj političkoj stranci ako bi vas angažovala?

- Uvek i u svako doba dana i noći pevala bih samo Aleksandru Vučiću. Njega volim iz dubine srca i duše. Mnogo mi je u životu pomogao i zadužio me, ali neću o tome da govorim jer sam sigurna da on to ne bi voleo. Njemu bih pevala uvek, nikome više. Besplatno, naravno.

Malo ko je propustio da isprati vašu svadu sa kolegom Marinkom

Rokvićem. Šta vas je najviše zabolelo?

Marinko je u živom programu rekao da sam mu tražila 500 evra da bih došla i otpevala pesmu "Rodio kada je dobio unuka. A to je velika laž. Ni kada u životu kolegi nisam uzela novac, niti sam tražila.

Ne možete da mu oprostite?

Nikada mu neću oprostiti jer sam to teško preživela. I sada me boli dok o tome

govorim. Sram ga bilo! Živeće sa tim do kraja života, setiće me se i kada dušu bude ispuštao. Neće moći da je ispusti jer je lagao, a ja to nisam zaslužila.

Zašto je uopšte došlo do toga da vas okleveta, kako kažete?

Imali smo mi svađu pre 30 godina, kada smo se čak i potukli. Traje to među nama do dugo, ali neću da se vraćam u prošlost. On je za mene završena priča.

Sve manje vidamo u javnosti, da li to znači da ste povukli sa estrade?

Trenutno sam sa porodicom na Tari, gde imamo kuću. Ovde imam mnogo posla oko imanja, a ja volim da sve sređujem sama. Prethodno smo bili u kući na moru, gde sam morala da budem sa majstorima 10 dana. Ta kuća je stara 30 godina, ali je na odličnom mestu i nalazi se u blizini Tivta. Sve naše nekretnine nalaze se najboljim mestima. I ova na Tari, Beogradu, ali i ona na moru...

Odakle vam te silne nekretnine?

U Beogradu živimo na Kosančićevom vencu. Moj su suprug voli da kaže da u centru grada živi samo onaj ko može, a na periferiji onaj ko mora. Pa i Alen Delon u Parizu živi na Šanzelizeu. Što ja ne bih živela u centru grada?

Naravno, nego nekretnine na dobrim mestima koštaju?

Ništa mi nije palo s neba. Sve sam sama stekla, mukotrpnim radom.

I sve sama održavam. Mnogi me pitaju zašto ne uzmem kućnu pomoćnicu ili nekoga da mi pomogne oko imanja, bašte... Ali ja u tome uživam. Dok budem bauljala, ja ću raditi. Svi kažu: "Nada ima ovo, Nada ima ono", a niko ne kaže koliko Nada radi.

Retko se hvalite u javnosti...

Ne volim to da radim. Kad vidim neke svoje koleginice koje ne silaze s malih ekrana ili liz novina, pa pričaju, lažu, mažu, izmišljaju... A ja, koja bih imala štošta da kažem, to ne radim. O meni govore drugi.

Zašto ne uđete u rijaliti? Bili biste zanimljivi gledaocima...

Nikada neću ući u takav TV format. Izgubila bih sebe, svoj identitet, integritet... Nisam ja tip za takve stvari. Ne bih mogla da podnesem činjenicu da nešto moram da trpim, a da ne mogu da napustim, kada poželim.



Zašto biste napustili?

Pa napustila sam i emisiju Saše Popovića kada je Marinko Rokvikć počeo da laže o meni. Ne mogu da sedim i slušam da me neko vređa i iznosi laži o meni.

Janakis me je jurio na plaži za autogram! Šta, na primer, nikada nikome niste ispričali? Dosta toga nisam ispričala. Evo, sad mi je pala na pamet jedna situacija od pre 20 godina... Moj suprug i ja smo bili na moru u Grčkoj, a u jednom trenutku videla sam gromadu od čoveka kako ide prema meni. Imao je više od dva metra, u ruci je držao papir, a za njim je jurila horda ljudi. On za mnom, a oni za njim. Došao da mu dam autogram, a ja pojma nisam imala ko je čovek. Mislila sam da me je pomešao sa nekim drugim. Tek su mi kasnije rekli da je to bio Panajotis Janakis, čuveni košarkaš. Tada je moja pesma ,Jutro je" bila veliki hit. Medutim, nikada sebe nisam doživljavala kao zvezdu.

Osim sa Janakisom, da li ste doživeli još anegdota? - Donaldu Saterlendu sam prosula puder po odelu na aerodromu u Parizu. Letela sam sa Draganom Kojićem Kebom za Pariz, pa dalje za Mađarsku, međutim, let je bio veoma turbulentan. Inače se bojim aviona i čim smo sleteli, otišla sam u frišop da nešto kupim i dođem sebi. Uzela sam puder u staklenoj bočici, ali kako su mi se ruke tresle, ispao mi je iz ruke, pa se razlio po odelu Donalda Saterlenda, koji je stajao pored mene. Naravno, u tom trenutku nisam imala pojma ko je on, ali kada su se prodavačice razletele da ga brišu i izvinjavaju se i kada je Keba pritrčao da se sa njim slika, shvatila sam da je neko bitan.

