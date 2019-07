UPAO JE U CECINU VILU NA KIPRU, VIKAO DA JE ONA NJEGOVA ŽENA! Pre 6 meseci MANIJAK upao u salon njenog frizera i imao OVE ZAHTEVE! AGONIJA SE NASTAVLJA!

Pre nekoliko dana izvesni O. L. upao je u vili na Kipru Svetlane - Cece Ražnatović, koji je uhapšen, a sad su isplivali novi detalji.

Naime, pre šest meseci, osoba koja se predstavila kao blizak prijatelj Ražnatovićeve upala je u frizerski studio u kom radi frizer koji sarađuje sa folk zvezdom, i od njega je tražila da ga odvede kod Cece i to hitno. Međutim, radnici u salonu odmah su primetili da nešto nije u redu.

"Prvo je zvao na poslovni telefon i predstavio se kao Cecin prijatelj sa Kipra. Rekao je da želi da dođe u salon kako bi se ošišao. Nekoliko dana kasnije pojavio se i tražio da ga hitno odvedu kod Ražnatovićeve jer želi da je vidi. U tom momentu Ceca je bila na putu, a po fizičkom stanju čoveka radnici salona zaključili su da uopšte nije prijatelj blizak pevačici, već da se radi o progonitelju koji već mesecima uznemirava Cecu", objašnjava izvor blizak porodici folk zvezde.

Radnici su bili spremni da pozovu i policiju.

"Kada su progonitelju objasnili da su proverili sa porodicom i saznali njegov identitet i namere, objasnili su čoveku da će pozvati policiju. On je odgovorio da će izaći iz salona, samo da ne zovu nadležne organe. Ipak, on je nastavio da zove na telefon salona uz zahtev da ga spoje sa Cecom, na šta su ga radnici zamolili da prestane da to radi ili će u suprotnom morati da prijave ceo slučaj", otkriva izvor blizak porodici.

A Ceca se nedavno povodom progonitelja oglasila u medijima i objasnila da ju je sve to uznemirilo.

"Da, čula sam šta se dogodilo i to nije nimalo prijatno. Ta vest me je veoma potresla. Osećam se ugroženom, ali verujem da će se situacija smiriti i da će taj čovek shvatiti da je neprimereno to što radi", rekla je kratko folk zvezda.

Podsetimo, najvećoj balkanskoj zvezdi je izvesni O. L. upao u kuću na Kipru, zbog čega je intervenisala tamošnja policija. Dok ga je uniformisano lice privodilo, on je vikao na sav glas: "Zašto me hapsite, ovo je kuća moje žene!", aludirajući na Cecu. Organi reda su shvatili s kim imaju posla, pa su ga odmah deportovali za Srbiju, gde je nastavio da proganja Ražnatovićevu.

