VARAO JE LEPU LUKIĆ U NJIHOVOM KREVETU, PA GA SAD STIGLA KARMA: Pevačica otkrila sve detalje o mužu Suzane Perović i šta će Vlada uraditi kad mu se neverna žena vrati

Lepa Lukić uhvatila je svojevremeno svog bivšeg muža Vladu Perovića u krevetu sa drugom ženom, pevačica ih je tada oboje izbacila iz svog stana, te se razvela od Vlade.

Tako da su mnogi protumačili kao neku vrstu karme, sve ono što je on doživeo u rijalitiju "Zadruga" kada ga je supruga Suzana Perović prevarila sa Mikija Đuričića.

"Vlada je veoma dobar čovek, bar je takav uvek bio prema meni. Mi smo imali samo jednu situaciju kada je on pogrešio, a pošto ja to sečem u korenu, mi smo tako odmah i završili. Nije on mene varao stalno, bilo je to samo jednom, ja sam ga tada uhvatila i odmah sve završili. Ovo što Suzana radi u "Zadruzi" veoma je ružno. Neprijatno je i meni da gledam, a kamoli njemu. Vlada nije neko ko se svađa, za svađu je potrebno dvoje, sa njim je nemoguće svađati se, jer se on povlači iz svake svađe", kaže Lepa Lukić, a prenose beogradski mediji pisanje Sveta.

"Ne znam da li će joj oprstiti jer je to njihovo, to je njihova stvar, neću da se mešam. Znam da oni žive zajedno u jednoj kući , ali odvojenim životom. Jesu u braku formalno, na papiru, ali stvarno nisu već godinama", zaključila je Lepa.

