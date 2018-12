LEPA LUKIĆ OTERALA MUŽA VLADU PEROVIĆA JER GA JE ZATEKLA U KREVETU S LJUBAVNICOM: Nju je GOLOGUZU izbacila iz kuće! Sad mu žena NABIJA ROGOVE sa 15 GODINA MLAĐIM pčelarom pred CELIM SVETOM!

Suzana Perović (56) i Miki Đuričić (41) javno su pred svima priznali emocije i više se ne kriju, a Suzanin suprug, estradni menadžer Vlado Perović, kome je prvo bilo simpatično ljubakanje njegove žene sa pčelarom iz Kupinova, više ne želi da prašta.

Međutim, malo ko zna da je Suzanin muž bio drugi muž Lepe Lukić koja ga je uhvatila sa ljubavnicom u krevetu. Njihov brak je završen zbog njegove prevare, a Lepa je u svom stilu opisala kako je uhvatila bivšeg supruga u švaleraciji.

foto: Printscreen

"Rekla sam da idem na deset dana u inostranstvo da pevam. Odvezao me je do aerodroma. Cmok, cmok. Ja kao bajagi odem, ali sam se vratila iste večeri. Zatekla sam ih kad su se raspremili u spavaćoj sobi. Nju sam izbacila napolje onako golog*zu! Molila me da joj dam odeću, a ja joj nisam dala. Posle sam joj bacila garderobu niz stepenice i oterala je napolje", rekla je Lepa.

Podsetimo, Suzana i Vlada dugo su u srećnom braku i imaju dvoje dece, Dajanu i Nikolu, koji ne vole da se eksponiraju. Ona se davno povukla sa scene i posvetila porodici, da bi se 2013. godine pojavila u emisiji "Preljubnici".

foto: Privatna Arhiva/printscreen



"Moj muž je najbolji i tu nema priče. Mnoge su obletale oko njega i htele ga za sebe, ali samo sam ga ja dobila. Da je samo jedna od njih u pitanju, pa i da prećutim. Problem je što su mnoge htele seks i svašta nešto, ali on je samo moj muž i to poštuje", rekla je pevačica.

Međutim, Vlado nije imao vremena da komentariše šta se dešava u Zadruzi iako je posle prvog poljubca rekao da mu je to sve simpatično. Kada su njih dvoje otkrili da su u tome umešane i emocije, Vladu nije bilo do priče.

"Stvarno me to ne interesuje, na putu sam. Pozdrav", kratko je izjavio za

Da li će Miki završiti gologuz?!

foto: Stefan Jokić

Kurir.rs/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir