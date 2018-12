SUZANA PEROVIĆ PRED RAZVODOM ZBOG PČELARA IZ KUPINOVA? Muž prekinuo tišinu: Od ovih reči slediće vam se KRV U ŽILAMA!

Vlada Perović nakon Suzaninog i Mikijevoj šokantnog poljupca u "Zadruzi 2" izjavio je da je njegova žena uvek bila dobar čovek, te da smatra da taj poljubac "nije ništa ozbiljno", pa dodao da je pčelar iz Kupinova "velika faca i dobar kuvar".

Međutim, izgleda da je promenio ploču, jer pošto je malo nakon skandala upitan u kakvim je zapravo odnosima sa Suzanom, nije bio raspoložen za priču.

"Stvarno me to ne interesuje, na putu sam. Pozdrav", kratko je izjavio povodom čitave situacije on.

foto: Printscreen You Tube

Podsetimo, nakon događaja koji je potresao ceo Imaginarijum, Suzana nije želela da priča o svom privatnom životu, a Miki je izjavio kako su ova zadrugarka i njen suprug samo najbolji prijatelji sa kojim ima decu sa kojim živi, ali da nisu u braku.

Danas, Suzana je priznala da se zaljubila u Mikija.

foto: Printscreen

