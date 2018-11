5 GODINA JE ONA MOJA TIHA PATNJA: Pušten snimak kako se Miki i Suzana ljube, njih dvoje prebledeli i PRIZNALI SVE! (VIDEO)

Miki Đuričić i Suzana Perović poljubilu su se iako su pokušali da se sakriju od kamera, ali kada je ostalima pušten snimak nastao je muk u Beloj kući.

Miki i Suzana su nakon snimka ustali da prokomentarišu ono što su uradili, ali su bili prilično zatečeni.

"Nemam komentar. Videli ste sve. Šta? Mi se družimo, mi smo bliski. Kao prvo, ništa se tu nije videlo ne znam šta, meni je baš smešno, nisam nikakvu facu ni napravila. Ne znam šta očekujete da kažem", branila se Suzana, a onda je ustao Miki i negde je i demantovao.

"Suzana i ja se znamo već nekih pet-šest godina. Tu postoje simpatije, to znaju i neke moje bivše devojke. Prijamo jedno drugome, nismo prešli nikakvu granicu pristojnosti. Posle ovoga ćemo sigurno biti samo drugovi do kraja rijalitija. Mi smo gledali to da krijemo upravo zbog Suzane, nismo deca. Kad smo videli da su se kamere okrenule, popi*deli smo, jer niko ne bi ni saznao", rekao je Miki.

foto: Printscreen

"Mislim da si se i ti zaljubila i ja, i to je ok. Verovatno se više nećemo družiti posle ovoga... Ljudi čuju naše razgovore i da ne bi ispadali smešni, ja sam rekao samo onako kako jeste. Prvenstveno smo prijatelji i verovatno se sada više nećemo poljubiti do kraja rijalitija. Suzana je ozbiljna, ima decu... Ne bih voleo da dođe u neku neprijatnu situaciju, ja nju poštujem. Nismo prešli nikakvu granicu. Mi znamo šta mislimo, neću više pričati", rekao je Miki, a zadrugari su iznenađeno sve slušali.

Miki je otkrio da se napolju Suzana i on nikada nisu ni poljubili, te da su se te večeri koja je prikazana na snimku poljubili dvadeset puta, ali su kamere samo jednom snimile.

"Čuli smo se telefonom napolju, "kako si", "moja tiha patnjo"... - otkrio je Miki, a Suzana je i dalje pokušavala da negira celu situaciju, ali bezuspešno.

"Žena neće da priča o svom privatnom životu ni da se bavi time. Neće da se bavi time! Ona i muž su prijatelji. Je*ao bih sam sebe sad zbog ovog snimka!", vikao je Miki.

Kurir

Autor: Kurir