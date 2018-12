NEMOJ DA SE ZEZAŠ SA MNOM KAO SA TVOJIM ČOBANKAMA! Suzana i Miki u zanosu: Pčelar ispunjava sve NJENE ŽELJE! (VIDEO)

Suzana Perović i Miki Đuričić poljubili su se pred zadrugarskim kamerama, te stvorili sumnje da između njih postoji nešto više od prijateljstva. Međutim, kako Miki ima običaj da se šali na tu temu, Suzana je odlučila da mu očita lekciju kao nijedna pre.

"Nemoj to da radiš. Slušaj me! Kada pričaš preda mnom, te tvoje gluposti: 'Boli me k****', da ostaviš, je l' ti jasno? Ja sam ti prijateljica i drugarica, nemoj da se zezaš sa mnom kao sa tvojim čobankama", vikala je ona na njega, ali Miki nije odustajao, šepureći se po dvorištu kao paun.

"Jednom si rekla: 'Volim te', a drugi put da ti nedostajem kao drugu", prokomentarisao je pčelar.

"Nemoj da lažeš! Ti si toliko duhovit čovek da ja nemam reči... Kao da te je neko tukao mokrom čarapom. Nemoj te ružne reči, od njih dobijem slom živaca. Ja nemam taj pogani rečnik", bila je uporna suzana.

Odmah zatim, par je šetao imanjem kada je Miki zatražio od suzane da mu napiše nešto lepo na limu. Čak i od toga napravio je šalu.

"Divno, to mi je i drugarica u zabavištu napisala kada je učila slova", rekao joj je on, zbog čega se Petrovićka malo i naljutila.

Bilo kako bilo, Miki je i više nego spreman da ispunjava sve njene želje kako je zaista ne bi izgubio kao prijatelja. Verovatno se iz toga razloga često i šali, ne bi li skrenuo tok razgovora na vedrije teme.

