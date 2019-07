OVAKO ZAISTA IZGLEDA KARLEUŠA: Jelenin pravi izgled bez fotošopa i filtera će vas ZAPANJITI! (FOTO)

Jelena Karleuša izgleda fantastično, s besprekornim mejkapom, savršeno zategnutim telom, vitkom linijom, podignutom guzom i pločicama na stomaku, ali samo na svom Instagram nalogu.

Sasvim druga priča je kada pevačicu sretnete uživo, kada nema filtere i Fotošop. Tada Jelena izgleda sasvim prosečno. U to su se uverili i srpski turisti koji su nedavno letovali na istom mestu na kom i Karleuša, pa su imali prilike da je vide, ali i slikaju kradom.



JK se vozila autićem ka plaži kada ju je uslikao jedan prolaznik, a na toj fotografiji u prvom planu je višak kilograma, stomačić koji se preliva, ali i ne tako savršena zadnjica!

Ta fotka ubrzo je postala hit na društvenim mrežama, pa su malu od velikog skandala razapeli zbog toga što je prethodnih dana objavljivala na desetine svojih slika na kojima je izgledala besprekorno. Zamerali su joj to što svoj fizički izgled predstavlja toliko savršenim, što u stvari nije realno. Na sve to, ona je pre nekoliko dana objavila svoj selfi, ispod kojeg je napisala komentar u kojem optužuje medije da je omalovažavaju i optužuju da obrađuje slike u Fotošopu.

- Domaći mediji su se oduvek utrkivali ko će me više uvrediti na osnovu mog fizičkog izgleda, nazivajući me debelom, fotošopiranom, udarajući me kao ženu na najniži mogući način (tekstove po pravilu pišu žene). Nikada nisu razmišljali kako njihova lična mržnja prema meni utiče na njihove čitateljke, kakvu poruku šalju ženama, a pogotovo devojčicama! Ponižavanje i sajber zlostavljanje žena u domaćim medijima / socijanim mrežama takođe mora da bude tema i pojava protiv koje moramo svi da se borimo! - napisala je Jelena ispod jedne svoje obrađene fotke.

Važno je napomenuti da nijedan medij nikada nije nazvao Karleušu "debelom", već je ona to sama govorila za sebe. Podsetimo se jedne njene izjave koju je dala u martu 2018. godine za Kurir.

- Mogu da jedem šta god hoću zato što sam debela. Hvala vam na komplimentu, ali ja sam deblja nego ikad - rekla je Karleuša, koja je samo nedelju dana kasnije za sebe izjavila da izgleda kao "prasica" dok je sedela u studiju pored Jovane Joksimović.



Takođe, i kada je neko kritikovao JK zbog fotografija i njenog izgleda, svrha nikada nije bila da se ona omalovaži, već da se čitateljkama, a posebno devojčicama, objasni da je nepotrebno obrađivati fotografije i praviti od sebe nešto što zapravo niste, kao što to godinama radi Jelena Karleuša.

Ovako je JK vređala koleginice O Seki Aleksić foto: Ana Paunković - Možeš da promeniš veru i ime, ali ne vredi. Svinje ne lete.

- Nemam ništa protiv debelih ljudi. Imam protiv zlih debelih ljudi koji mrze.

- Debela zla isfrustrirana seljanko, pomeni još jednom mene, mog muža, decu i je*aću te.

- Tvoje stanje se ne zove prirodne obline, već prirodna debljina.

- Kada čujem debelu ribu s psećim nogicama da se*e za visoku i vitku da je kao daska za peglanje.

O Dari Bubamari foto: Dragana Udovičić - Da li si ti, nesrećnice sa silikonskim dupetom posred grudi i facom matorog štakora, dala sebi za pravo mene da vređaš?

- Imaš pseću dužinu nogu i šiške do pola njuške.

- Shvati da si u svakom smislu ružna.

- Ti u kafanama plašiš pijance kezeći užasne veštačke zube.

- Za tebe nikada niko nije rekao da si dobra riba sem tvog muža, pseća nogice.

Ovako je JK vređala kandidate "Zvezda Granda" foto: Printscreen/Instagram JK je i takmičarima ZG često nalazila mane u fizičkom izgledu, zamerala im je na kilaži, oblačenju, nazivajući ih "seljančicama".

Sanita Demirović foto: Printscreen - Moraš da smršaš, da imaš drugačiji scenski nastup. Za ovaj posao nedopustivo si debela.

Mira Medan foto: Printscreen - Ženama se ne dopušta toliki neukus! Da li je Trebinje na planini! Imate li struje da pogledaš društvene mreže?

Marina Stevanović

- Ti imaš glas, srce i emociju, ali izgledaš kao kafe kuvarica, kao tetka koja je počela da radi u malom kafiću u unutrašnjosti.

Jednom takmičaru je rekla da liči na "zvonara Bogorodičine crkve".

