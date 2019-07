SRPSKI REPER PIJAN SATAROM JURIO LJUDE DA IH UBIJE: Trčao sam za njima, a onda me je POLICIJA uhvatila, dobio sam KAIŠEM po glavi! PAO MU MRAK NA OČI!

Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, kada se napije ne zna šta radi, pa je tako, kako sam priznaje, jednom prilikom čak po ulici sa satarom jurio ljude! On je priznao da mu je to bilo najgore pijanstvo.

"Ostalo mi je u sećanju ono kada sam pijan sa satarom u ruci jurio nekoliko ljudi koje ne poznajem. Dok sam trčao za njima, jedan muškarac me je udario kaišem po glavi, a to nisam ni osetio", rekao je Vuk.

"Neko je pozvao policajce i uspeli su da me zaustave i otmu mi sataru. Onda sam napao i njih, pa su me priveli. Mislio sam da će ubiti Boga u meni, ali nisu. Na kraju se dobro završilo, jer da me nisu sprečili, mogao sam da ubijem nekog. Ne smem ni da pomislim šta je moglo sve da se desi. Posle toga sam prestao da pijem", rekao je Vuk Mob.

