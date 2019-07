IZBACILA JE IZ UŽIVO EMISIJE, BLOKIRALA NA INSTAGRAMU: Dušica otkrila zašto se pomirila sa Anabelom i šta se sve desilo na finalu Zadruge 2!

Voditeljka Dušica Jakovljević i Anabela Atijas zakopale su ratne sekire posle Zadruge 1 i u finalu Zadruge 2 su se zagrlile i poljubile.

Nakon brojnih svađa i javnih prepucavanja to je za mnoge bilo možda i najveće iznenađenje.

"Meni tu ništa nije bilo čudno. Znam da je Anabeli jako teško da gleda, kao i svakoj majci, kako njena ćerka pati. Svima je teško gledati, ne samo kako Luna pati, već da bilo ko plače i nije mu dobro. Mislim da je u prvoj sezoni došlo do nesporazuma zbog uzavrelih emocija. Anabeli je bilo prvi put da je njena ćerka otišla u rijaliti i desilo se šta se desilo. Suočila se sa jedne strane sa velikom podrškom, sa druge strane sa vrlo velikom osudom javnosti. Jako je teško majkama da se sa tim nose. Njenim očima sam videla veliku zabrinutost. Svakome treba zagrljaj. Ja nju poznajem, mi se ne družimo, ali se znamo. Svakome ću pružiti podršku kome vidim da nije svejedno. Čak sam joj rekla zovi me, čućemo se... Nemam ljude s kojima ne pričam, s kojima nisam u dobrim odnosima, možda mene neko ne voli iz nekog razloga, a ja polazim od toga da se nervi ne obnavljaju i ne želim da se nerviram oko nekih stvari koje se ne tiču mog privatnog života", rekla je voditeljka.

Podsetimo, voditeljka je u prošloj sezoni iz studija izbacila Anabelu Atijas jer je, kako je rekla, bila nepristojna.

"Mnogo sam popustljiva prema učesnicima i članovima njihovih porodica", rekla je Dušica, a onda se osvrnula na skandal uživo kada je izbacila Anabelu Atijas iz emisije. "Ima ogromno iskustvo, ali tako bi prošao bilo ko ko se petlja u vođenje moga programa, bilo da je neko sa strane, bilo da je član ekipe. Prosto ne može da se meša i to je to, to je prvo nepristojno. Razuzumem i strasti i bes i ljutnju,a li ajde da zauzdamo te strasti", rekla je tada voditeljka, a razmirice su nastavljene prepucavanjem na društvenim mrežama.

