SEVERINA I IGOR UŽIVAJU U BODRUMU: Pevačica odvela muža na letovanje od 10.000 €, noć košta 965 €

Severina Kojić zarađuje mnogo više novca od supruga Igora Kojića i zato joj nije problem da ga časti luksuznim letovanjem koje košta neverovatnih 10.000 evra, otkriva Kurir.

Njih dvoje su pre pet dana otputovali u tursko letovalište Bodrum i odseli su u jednom od najskupljih hotela, gde cena noćenja u apartmanu košta 965 evra. To možda i nije prevelika suma novca za pevačicu. Ona za jedan nastup, kojih doduše u poslednje vreme nema toliko kao ranije, može da zaradi za celo letovanje. Ali njen suprug Igor može samo da sanja o tome. Zato je, prema rečima našeg sagovornika, Severina bila ta koja je iskeširala novac za odmor u Turskoj.

foto: Damir Dervišagić



- Nije nikakva tajna da Igor zarađuje tako što radi kao Severinin menadžer, a to nije mnogo novca. On čak nije ni njen glavni menadžer, već pomaže u ugovaranju nastupa, uglavnom u Hrvatskoj i regionu, gde ima kontakte. Za prave, velike koncerte, Severina angažuje agenciju koja se time bavi, jer njen suprug ne može sam da preuzme obavezu oko toga. Ne verujem da on na mesečnom nivou zaradi više od hiljadu ili dve evra, u najboljem slučaju. Zato i smatram da ovo letovanje nije on platio, nego Severina, odakle njemu toliki novac - kaže izvor blizak Kojićima za Kurir.

Zahvaljujući imućnoj pevačici, njena porodica ima priliku da uživa u pravom luksuzu, dostupnom samo onima s dubokim džepom.

- Retko odlaze na plažu, vreme preko dana uglavnom provode na bazenu koji se nalazi u sklopu hotela. Tamo imaju i ogroman spa-centar, gde Severina češće odlazi, a tu je i veliki bazen za decu, gde njen sin može da se kupa s drugom decom - dodao je naš sagovornik.



Podsetimo, Igor je preuzeo ulogu Severininog menadžera početkom ove godine, kada je ona otpustila nekoliko bliskih saradnika, uključujući i Tomicu Petrovića, čoveka koji joj je 17 godina bio agent i portparol. Nevolje su počele neposredno nakon toga, jer su pojedini vlasnici klubova i organizatori otkazali Kojićevoj koncerte zato što su ugovor potpisali s Petrovićem, a ne s njom. Otad Hrvatica ima manje nastupa i pored toga što je objavila nekoliko novih pesama koje dobro prolaze kod publike.



Bivši skida slike

Milan je biznis starleta Kojićeva je objavila na društvenim mrežama samo dve fotografije s letovanja, iako je već pet dana u Bodrumu. Razlog za to je što joj Instagram stalno skida slike s maloletnim sinom, na osnovu prijava drugih korisnika.

- Mi imamo soli u glavi... Nego, jeste primetili da mi neki zli čarobnjak iz Oza skida s Instagrama prekrasne fotografije s mojim sinom? Srećom, osmehe nam ne može skinuti. Čime li se sve bave te biznismen starlete? Kako to, kako to - zapitala se Severina. foto: Dragan Kadić, Dado Đilas

Ivan Ercegovčević

