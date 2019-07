ONA JE JEDNA KRHKA I POŠTENA ŽENA KOJA TAKO NEŠTO NIJE ZASLUŽILA! Dragan Kojić Keba otvorio dušu: Ništa nije onako kako IZGLEDA!

Dragan Kojić Keba otvorio je dušu pa javno progovorio o odnosu sa snajkom, pevačicom Severinom. On je istakao da nije sve onako kao što izgleda, napominjući da ona nije zaslužila da razne priče kolaju o njoj.

"Neizbežno je uvek da kažem nešto o tome. Ne može čovek da pohvata sve to, ali mislim da Severina tako nešto nije zaslužila da se takve priče pišu o njoj i o našem odnosu. Moram da kažem da je ona jedna divna majka, supruga, čovek i veoma dobra, poštena i krhka žena. Ja to uvek kažem punim srcem, a svako ko to piše i radi ja njima želim puno sreće i iskonsku ljubav", ispričao je pevač, te dao recept za dobar brak.

Njegov, ipak, traje čak 35 godina.

"Da bi dvoje opstali, treba prihvatiti sve ono dobro u partneru što nedostaje tebi i obratno. Naravno, bitan je i sam osmeh, ljubav i poštovanje koje gajite jedno prema drugom", naveo je Keba.

"Dobra strana mog života su lepe uspomene, koje nosim kroz život, jer to treba da se oseća. A ono loše i ne trudim se da zapamtim i ne stavljam ništa na kantar", ispričao je, između ostalog, on.

Kako ima zavidnu karijeru, Keba se osvrnuo i prokomentarisao svoj dug i težak muzički put, pa je otkrio i njegov recept za uspeh.

"Vitamin i ključ svega toga je želeti, biti zadovoljan sobom uvek i zahvalan drugome na eventualnoj pomoći. To su mnogo bitne stavke i važno je da ne postoji ljubomora. Što se tiče pravca muzike, svi se sećaju, ja sam snimao nešto drugačije, kao "Ti hodaš sa njim" i to je bilo preteteča, ali ja nemam problem da se prilagodim. Ako nastavim u tom fazonu, onda neće biti ništa, jer treba imati i jednog i drugog fazona", rekao je Keba.

Inače, Keba je često meta kolega koje ga baš i ne vole, kao i njegovu muziku, ali on i za njih ima spreman odgovor.

"Evo 35 godina trajem, ali opet ću procentualno reći da postoji užasno veliki broj ljudi koji me voli, ali znam da ima i onih koji me manje vole. Ja svima želim sreću i stavno volim sve i prihvatam sve ljude kakvi jesu. Ja uvek emitujem ljubav prema svima i ne razmišljam da li i kada će da mi se vrati", zaključio je on.

