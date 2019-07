JELENA TOMAŠEVIĆ OSTALA BEZ REČI! Pevačica doživela "bele noći" pa ZANEMELA! Evo ZAŠTO!

Muž pevačice Jelene Tomašević, glumac Ivan Bosiljčić, već neko vreme zbog poslovnih obaveza živi na relaciji Beograd - Sankt Peterburg. Kako bi mu "smanjile udaljenost", ona i njihova naslednica Nina su ga posetile, pa se vratile pune utisaka. Jelena je, između ostalog, doživela i takozvane "bele noći", koje su je, malo je reći, očarale.

"Znala sam da je Sankt Peterburg proglašen jednim od najlepših gradova na svetu, ali ipak kada ga doživite, osećaj je neopisiv. U ovo doba godine su takozvane bele noći pa je krstarenje rekom Nevom u ponoć jedinstveno iskustvo koje smo doživeli, kao i podizanje pokretnih mostova dok traje krstarenje. Svakako me je oduševila arhitektura i istorija grada koja odiše iz svakog kutka, kao i činjenica da je ovaj grad biser duhovnosti. Jedna od najvećih svetinja, ikona Bogorodice Kazanske, nalazi se u samom centru grada u velelepnoj Kazanskoj crkvi", ispričala je Jelena, a Ivan ne krije da sa nestrpljenjem čekao da dođu njih dve kako bi uživali zajedno.

"Nini sam mnogo pričao o gradu koji će videti. Slao sam im fotografije i u dugim razgovorima opisivao zanimljivosti. Ali kad su došle i ja sam Petrograd doživeo iz početka. Punoću nekih stvari vidite, tek kad imate sa kim da ih podelite, od parkova do Ermitaža", iskren je bio glumac.

"Nina je uživala s nama u lepotama grada, a samim tim što smo svi bili na okupu je to za nju najveća radost", dodala je pevačica.

"To je jedino bitno i to određuje moje buduće poslovne planove. Mi smo unapred kupili avionske karte za sve njihove dolaske kod mene. Tako da tačno znamo kad ćemo se videti. A i lakše je kad imate datum do koga odbrojavate dane, kao što je Nina to radila pre dolaska. Kako se približavao polazak na put, umela je da pozove i kaže: 'Tata, ostalo je još dva i po dana!', a ja se mislim u sebi: 'Još tačno dva dana i 8 sati i 30 minuta."

Kako je Ivan već duže vreme u Rusiji, publika ga je i tamo upoznala.

"Dešavalo se dok šetamo da Ivana narod prepozna, a za Ninu je to prirodno stanje stvari pa nije posebno reagovala", rekla je Jelena.

Iako snima po 12 sati dnevno, glumcu nije bilo teško da nakon toga šeta sa porodicom i obilazi znamenitosti.

"Unapred smo uklopili njihov dolazak sa mojim planom snimanja. Uglavnom smo bili zajedno po ceo dan, tako da smo ujutru odlazili iz hotela i vraćali se uveče puni utisaka. Nina i Jelena su bile prilično zbunjene kad su videla da se sunce uveče u devet tek sprema da zađe, a da u 11 nema ni naznake noći. Pa, hajte vi objasnite detetu u takvim okolnostima, zašto mora u krevet", kroz osmeh je ispričao Ivan koji se raduje, jer će ovakvih poseta biti tokom čitavog leta.

Kurir.rs/Blic/Foto: Ana Paunković

Kurir